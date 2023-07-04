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Sun Tekstil’den bedelsiz sermaye artışı

Sun Tekstil, 135.6 milyon olan sermayesini 474.6 milyon TL’ye yükselterek yüzde 250 bedelsiz sermaye artışı yapma kararı aldı.

04 Temmuz 2023 | 12:26
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Sun Tekstil’den bedelsiz sermaye artışı

Sun Tekstil'den yapılan açıklamada, 135.6 milyon olan sermayesini 474.6 milyon TL’ye büyüterek yüzde 250 bedelsiz sermaye artışı gerçekleştirme kararı aldığı belirtildi. Sun Tekstil, 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sonucunda 20 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul’da %20,71 oranındaki halka açıklık oranı ile işlem görmeye başlamıştı. Yönetim Kurulu kararı ile bedelsiz sermaye artışı kararı alan Sun Tekstil’in sermayesi 474.600.000 TL'ye yükselecek.

Sun Tekstil'den KAP'a yapılan açıklamada; şu bilgilere yer verildi: 

"Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde şirketimizin 135.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 339.000.000 TL artırılarak 135.600.000 TL'den 474.600.000 TL'ye yükseltilmesine, Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine şirket sermayesinde mevcut payları oranında bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
 

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