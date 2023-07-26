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  • Suzan Sabancı Dinçer, Prince’s Trust International’ın Hamiler Ailesine (Family of Patrons) Katıldı

Suzan Sabancı Dinçer, Prince’s Trust International’ın Hamiler Ailesine (Family of Patrons) Katıldı

Suzan Sabancı Dinçer, Kral III. Charles’ın bizzat liderliğini yaptığı prestijli yardım kuruluşu The Prince’s Trust International’ın hamiler ailesine girerek (family of patrons) saygın bir görev üstlendi.

26 Temmuz 2023 | 11:06
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Suzan Sabancı Dinçer, Prince’s Trust International’ın Hamiler Ailesine (Family of Patrons) Katıldı

Sosyal konulara duyarlılığı ve hayırsever kimliğiyle öne çıkan Suzan Sabancı Dinçer, Kral III. Charles’ın bizzat liderliğini yaptığı prestijli yardım kuruluşu The Prince’s Trust International’ın hamiler ailesine girerek (family of patrons) saygın bir görev üstlendi. Sabancı Dinçer, gençlerin gelişimi ve hayatta ilerlemelerini sağlamak için çalışan kuruma global konuların ele alınmasında yardımcı olacak.

III. Charles ve Suzan Sabancı Dinçer, daha önce de Kral’ın tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürüttüğü The Prince's Charities çatısı altında birlikte çalışmışlardı. Birleşik Krallık’ın en büyük sosyal sorumluluk kuruluşlarından olan ve girişimcilik, çevre, eğitim, sağlık ve kültür-sanat alanlarında faaliyet gösteren kurumda Sabancı Dinçer, Danışma Kurulu Üyesi olarak görev almıştı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Suzan Sabancı Dinçer şunları kaydetti: “Kral III. Charles sosyal konulara duyarlı ve bu konulara çok fazla vakit ayıran bir lider. Kendisiyle birlikte bir kez daha çalışma imkânı bulduğum için büyük bir mutluluk duyuyorum. The Prince’s Trust International’la birlikte gençleri desteklemek ve güçlendirmek için çok önemli girişimleri hayata geçireceğimize eminim. Dünyanın dört bir yanındaki gençlerin hayatında olumlu bir etki bırakmak için üstlendiğim bu görev için çok heyecanlıyım. Bu görevle birlikte, sosyal konulardaki şahsi bilgi birikimimi uluslararası bir kuruma taşımaktan da ayrıca gurur duyuyorum.”

1976 yılında Kral Charles -o zamanki adıyla Prens Charles- tarafından kurulan yardım kuruluşu The Prince’s Trust, Kral’ın gençlerle bağ kurma arzusunun somut bir göstergesi olarak görülüyor. 1999 yılında Kraliçe Elizabeth'ten kraliyet beratı alan kurum amacını; tüm hayırsever araçlarla gençlerin zihinsel, ruhsal, ahlaki ve fiziksel gelişimini ve ilerlemesini teşvik etmek, tam kapasitelerine ulaşmaları için fırsatlar sağlamak ve yaşam koşullarının iyileştirilebilmesi için toplumun sorumlu üyeleri olmalarını sağlamak olarak tanımlıyor. Kuruluş 18'den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve istihdam, girişim ve eğitim programlarıyla gençlerin sürdürülebilir ve anlamlı kariyerler inşa etmelerine yardımcı oluyor.

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