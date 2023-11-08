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TAB, satışlarını ikiye katladı

TAB Gıda'nın sistem genelinde satışları üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 109 artarak 7 milyar 908 milyon TL'ye ulaştı.

08 Kasım 2023 | 18:15
Son Güncellenme: 08 Kasım 2023 | 19:28
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TAB, satışlarını ikiye katladı

TAB Gıda'nın 2023 yılı 3. çeyrek bilançosu açıklandı.  TAB Gıda'dan bilançoya yönelik yapılan açıklamada "TAB Gıda 536 milyon TL net kar elde etmiştir. Bu rakam, 2023 yılının ilk dokuz ayındaki net karı yıllık bazda %511 artışla 1.501 milyon TL'ye taşımaktadır" denildi.

TAB Gıda'nın üçüncü çeyrek döneme ilişkin açıkladığı Bilgilendirme Notu'na göre, net satış geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 94 artarak 5 milyar 79 milyon TL'ye ulaştı.

Açıklamada, "Bu artış, sistem genelinde fiş sayısındaki yüzde 14'lük güçlü büyüme sayesinde gerçekleşti. Sistem olarak toplam sipariş sayısı 58,0 milyonu aştı. Maliyet artışlarını ürün fiyatlarına yansıtma kabiliyetimizin yanı sıra ek ürün satışları ve mağaza içi verimlilik de ciro büyümemizi destekledi. " denildi.

Bilgilendirme Notu'nda şu bilgiler verildi:

"Sistem genelinde eşlenik restoran satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 96 oranında artmıştır. Eşlenik restoranlarda fiş sayısında yıllık bazda yüzde 9'luk bir artış kaydedilirken, ortalama fiş büyüklüğü yıllık bazda yüzde 80 oranında artmıştır.

Sistem genelinde ortalama günlük restoran fiş sayısı (ART) bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 415'e yükseldi. Beklenenden daha az turist gelmesine rağmen, etkin pazarlama kampanyaları ve promosyonlar şirketin müşteri trafiğini ve ART'yi artırmasına yardımcı oldu.

Sistem genelinde ortalama günlük restoran satışları (ARS) bir önceki yıla göre yüzde 85 oranında artarak 56.519 TL'ye ulaşmıştır. Artan ART'ye ek olarak, ARS'deki artışın ana nedenleri ürün fiyatlarındaki zamanında ve doğru düzeltmeler ve verimli mağaza içi uygulamalarla yapılan ek ürün satışı çalışmalarıdır.

Brüt kâr yıllık bazda yüzde 154 oranında artarak 1.128 milyon TL'ye ulaşmıştır. Brüt kâr marjı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5,3 puanlık bir iyileşme ile yüzde 22,2 olarak gerçekleşmiştir. Personel ve kira giderlerindeki artışa rağmen, genel üretim giderlerindeki tasarruf tedbirleri ve satın almadaki güçlü uygulamalar, şirketin satılan malın maliyeti kaleminin ciroya oranını düşürmesine yardımcı olmuştur.

Faaliyet giderleri tarafında, şirketin faaliyet giderlerinin ciroya oranı 0,4 puanlık hafif bir artışla yüzde 8,3'e yükseldi ve 421 milyon TL'ye ulaştı. Bu artış temel olarak, şirketin markalarının bilinirliğini desteklemek için bazı pazarlama yatırımları yapması, iş büyümesini desteklemek için promosyonlar ve kampanyalar üstlenmesi nedeniyle artan satış ve pazarlama giderlerinden kaynaklanmıştır.

Faaliyet seviyesinde, TAB Gıda çeyreklik bazda yüzde 139 büyüme ile 1.061 milyon TL düzeltilmiş FAVÖK açıklamıştır. Buna bağlı olarak, düzeltilmiş FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,9 puan iyileşme göstererek yüzde 20,9 olarak gerçekleşmiştir."

 

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