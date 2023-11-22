Tat Gıda'dan 3 milyar liralık borçlanma kararı

Tat Gıda'dan Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaa, şirketin 3 Milyar Türk Lirası tutarına kadar borçlanma kararı aldığı belirtildi.

Yönetim kurulu tarafından 6 Kasım 2023 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ve halka arza yol açmayacak şekilde borçlanma kararı aldığı belirtilen açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere, 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 3 Milyar Türk Lirası tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde borçlanma aracı ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu bugün yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.