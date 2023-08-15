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THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtı.

15 Ağustos 2023 | 17:36
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THY'den ikinci pilot aday adayları için iş ilanı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1933'te 5 uçak ile başlattığı yolculuğunu bugün 424 uçaklık filosuyla sürdüren şirket, özellikle son 20 yıllık süreçteki büyümesi sonucu oluşturduğu yeni iş alanlarıyla Türkiye ekonomisine 10 bin yeni çalışan istihdam etme hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı işe alım ilanı açan THY, yapılacak başvurularla 75 bin kişilik ailesini büyütmeyi hedefliyor. Bayrak taşıyıcı şirket, iştirakleriyle yapacağı işe alımlarla 2023 yılı sonuna kadar çalışan sayısını 85 bine yükseltmeyi planlıyor.

Halihazırda 424 uçaklık modern filosunda görevli 6 bin 422 pilotu bulunan bayrak taşıyıcı şirket, 10 yıllık hedefler kapsamında 813 uçağa ulaşmakla birlikte pilot sayısını da artırmayı amaçlıyor.

Yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanına bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunları başvuru yapabilecek. İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar 2 yıl eğitim alacak. Adaylar eğitim süresince 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, hedefleri doğrultusunda çalışan sayısını artırmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı olarak, güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz. Ülke ekonomisinin büyümesine ciddi katkılar sağlayan bayrak taşıyıcımız, dünyanın ikinci büyük hava yolu olma gayretiyle çalışmalarını sürdürecektir."

İlanın detaylarına "https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/yetistirilmek-uzere-ii-pilot-aday-adayi/22db36ea-4a2a-427d-9398-547c66e0f7aa" bağlantısından ulaşılabilecek.

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