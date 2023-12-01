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THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar

Türk Hava Yolları, kaptan pilot ve kabin memurlarını ilgilendiren yeni bir karar aldı. Karara göre, kaptan pilot ve kabin memurlarına uçuş öncesi yapılan alkol ve psikoaktif madde testi, uçuş sonrası da yapılacak.

01 Aralık 2023 | 12:13
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THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar

Türk Hava Yolları (THY) şirkette görevli kaptan pilot ve kabin memurlarıyla ilgili yeni bir karar aldı.

Karara göre, kaptan pilot ve kabin memurlarına uçuş öncesi yapılan alkol ve psikoaktif madde testi, uçuş sonrası da yapılacak.

THY’nin yeni kararı kaptan pilot ve kabin memurlarına gönderilen e-posta ile duyuruldu.

Duyuruda, Kontrole Tabi Havacılık Personelinin Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine ilişkin Talimat (SHT-APAM) gereği uçuş sonrası yapılacak olan testlerin, İstanbul Havalimanı Ekip Terminali’nde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Konu hakkında bilgilendirme ve yönlendirmenin, iniş sonrası uçağa gelecek sağlık çalışanları tarafından yapılacağı belirtilen duyuruda, “İşlemin, uçuş sonrası görev süresi içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Testin uzaması halinde görev süresi sonu, testin tamamlanma zamanı olacaktır. Ekiplerimizin değişen uygulama doğrultusunda hareket etmesini rica eder, emniyetli uçuşlar dileriz.” denildi. (NTV)

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