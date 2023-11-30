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TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi

TÜPRAŞ'tan RES yatırımlarına ilişkin açıklama var. Bugün KAP'a yapılan açıklamada "Depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair iki ön lisans başvurumuzun (bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş) daha olumlu sonuçlandığı duyurulmuş olup, ön lisans alan projelerimizin toplam kurulu gücü 527,3 MW olmuştur" denildi.

30 Kasım 2023 | 00:03
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TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi

Tüpraş'tan bugün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgi verildi:

21 Aralık 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Entek Elektrik Üretimi A.Ş tarafından, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, depolama tesisi kurmak taahhüdü ile yaklaşık 1,5 GW ilave kapasite için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvurular kapsamında, bugüne kadar toplam 397,7 MW için onay alındığı kamuya açıklanmıştı.

İKİ ÖN LİSANS BAŞVURUSU DAHA OLUMLU SONUÇLANDI

Konuyla ilgili olarak EPDK tarafından yapılan açıklamada Malkara RES ve Mursallı RES olmak üzere sırasıyla 57,6 MW ve 72 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair iki ön lisans başvurumuzun daha olumlu sonuçlandığı duyurulmuş olup, ön lisans alan projelerimizin toplam kurulu gücü 527,3 MW olmuştur. Değerlendirme süreci devam eden diğer ön lisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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