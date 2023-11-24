ARA
Bist 100
7898,59
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,8888
0,213%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5331
0,101%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0909
0,0266%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1852,18
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Münir Turunç kimdir?

Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Münir Turunç kimdir?

Son dönemde borsaya gelen şirketler arasında Tureks Turunç Madencilik (MARBL) de bulunuyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Münir Turunç... 41 yıllık bir geçmişe sahip olan Afyonlu Tureks Turunç Madencilik, Marble Systems markasıyla ihracat yapıyor. Peki, Mehmet Münir Turunç kimdir? İşte biyografisi...

24 Kasım 2023 | 00:28
0
Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Münir Turunç kimdir?

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, Kasım ayından itibaren “MARBL” koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Marble System Tureks Turunç Mandencilik’in %25,8’inin halka arzında, şirketin toplam halka arz büyüklüğü 646.971.151 TL olmuştu. Şirketin KAP'a gönderdiği faaliyet raporuna göre Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Münir Turunç'un biyografisi şöyle:

MEHMET MÜNİR TURUNÇ KİMDİR?

1959 Afyon doğumludur. İlk,Orta ve Lise öğrenimini Afyon'da tamamladı. Ankara İktisadi ve İlimler Akademisi İşletme Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletinde South Western Louisiana University İşletme Bilimi bölümünü bitirdi. Geoergetown Universty İşletme bilimi dalında Master derecesine sahiptir. Üniversite eğitiminden sonra Amerika Birleşik devletlerinde kalarak mermer pazarlama üzerine Marble Systems Inc firmasını kurdu. 1986 yılında Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Halen Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ortağı olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1852,18 0,28%
  • ALTIN ONS 1994,3 0,06%
  • BIST 100 7898,59 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8888 0,213%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5331 0,101%
  • EURO/USD 1,0909 0,0266%
  • INGILIZ STERLINI 1,25401 0,04627%
  • JAPON YENI 149,535 -0,025%
  • KANADA DOLARI 1,36947 -0,01022%
  • RUS RUBLESI 88,275 -0,3387%
Günün En Çok Okunanları
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Marmarabirlik yarın 522 milyon lira ödeme yapacak
Marmarabirlik yarın 522 milyon lira ödeme yapacak
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
Bakan Şimşek'ten risk primi ve rezerv mesajı
GERİ
İLERİ
Yeni halka arz olan şirketten KAP'a yeni tesis açıklaması geldi
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Bahçıvan: Yeni çağın sanayisi için kamu öncü ve yol gösterici olmalı
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Marmarabirlik yarın 522 milyon lira ödeme yapacak
Hidrojen Bankası: 800 milyon avroluk ilk ihalesine çıktı
Apple CEO'su Tim Cook, bu 6 kitabın kendisini şekillendirdiğini söylüyor
Karadeniz'de yetiştiriliyor, 18 ülkeye satılıyor
Marmarabirlik yarın 522 milyon lira ödeme yapacak
Türkiye Yeşil Fonu nedir?Hangi işletmeler yararlanacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL