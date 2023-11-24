Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, Kasım ayından itibaren “MARBL” koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Marble System Tureks Turunç Mandencilik’in %25,8’inin halka arzında, şirketin toplam halka arz büyüklüğü 646.971.151 TL olmuştu. Şirketin KAP'a gönderdiği faaliyet raporuna göre Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Münir Turunç'un biyografisi şöyle:

MEHMET MÜNİR TURUNÇ KİMDİR?

1959 Afyon doğumludur. İlk,Orta ve Lise öğrenimini Afyon'da tamamladı. Ankara İktisadi ve İlimler Akademisi İşletme Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletinde South Western Louisiana University İşletme Bilimi bölümünü bitirdi. Geoergetown Universty İşletme bilimi dalında Master derecesine sahiptir. Üniversite eğitiminden sonra Amerika Birleşik devletlerinde kalarak mermer pazarlama üzerine Marble Systems Inc firmasını kurdu. 1986 yılında Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer aldı. Halen Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin ortağı olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.