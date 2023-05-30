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Türk Telekom, 80 milyon euroluk uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı

Türk Telekom ile The Export-Import Bank of China arasında 80 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzalandı.

30 Mayıs 2023 | 14:31
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Türk Telekom, 80 milyon euroluk uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Türk Telekom olarak grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosure sigortası kapsamında, şirketimiz ile The Export-Import Bank of China (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) arasında 80 milyon euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır." denildi.

Açılamada, söz konusu kredinin nihai vadesinin Mayıs 2028, yıllık faiz oranının eurıbor + yüzde 1,40, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil toplam maliyetinin ise yıllık eurıbor + yüzde 2,79 olduğu bildirildi.

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