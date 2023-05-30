Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Türk Telekom olarak grubumuzun yatırımlarının, stratejik girişimlerinin ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla Sinosure sigortası kapsamında, şirketimiz ile The Export-Import Bank of China (Orijinal Kreditör ve Aracı Banka) arasında 80 milyon euro tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır." denildi.

Açılamada, söz konusu kredinin nihai vadesinin Mayıs 2028, yıllık faiz oranının eurıbor + yüzde 1,40, sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil toplam maliyetinin ise yıllık eurıbor + yüzde 2,79 olduğu bildirildi.