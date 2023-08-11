Türk Telekom’un AKM iş birliğine IPRA’dan altın ödül

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları dünyanın en prestijli halka ilişkiler ödüllerinden IPRA tarafından taçlandırıldı.

Şirket, Uluslararası Halka İlişkiler Derneği’nin (International Public Relations Association – IPRA) düzenlediği Golden World Awards’ta ‘Sponsorluk kategorisinde altın ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, ana destekçisi oldukları Atatürk Kültür Merkezi’nde; teknoloji ile dijital dönüşüm alanındaki deneyimlerini kültür-sanata aktardıkları çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sanatın kalbinin attığı bu ikonik alandaki çalışmalarını bir sponsorluk sürecinin ötesinde konumlandırdıklarının altını çizen Sancaktaroğlu şunları aktardı:

"Bu kapsamda Türkiye’ye Değer anlayışıyla hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projemiz Sesli Adımlar ile AKM’de herkes için erişilebilir bir deneyim sunuyoruz. Uygulama ile görme ve işitme engelli sanatseverler, AKM’nin kapalı ve açık alanlarında, uygulamanın yönlendirmeleri eşliğinde engelleri aşan bir deneyim yaşayabiliyorlar. Herkes için erişilebilir iletişim yaklaşımımızla, AKM’de sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimleyebilmeleri için ücretsiz WiFi hizmeti sunuyoruz.

Ayrıca tüm sanatseverler, yapının ruhuna uygun şekilde özel olarak tasarlanan Türk Telekom Lounge’da keyifli zaman geçirebiliyor, bu alandaki dijital uygulamalarımızı deneyimleyebiliyor. AKM’de ziyaretçilerin yenilikçi teknolojileri de yakından tanımalarını sağlıyor, robot tarafından kahve servisi yapılan Robot Cafe ile kahve tutkularına farklı bir deneyim yaşatıyoruz.

Bunlara ek olarak sinema gösterimleri ve festivaller gibi açık hava etkinlikleri, özel günlerde çocuklara yönelik sanat atölyeleri gibi çalışmalarımızla Atatürk Kültür Merkezi’nde hayatın her alanına dokunan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ve sonrasındaki 360 derece iletişim faaliyetlerimizle, en prestijli halka ilişkiler ödüllerinden sayılan IPRA’nın jüri üyelerinden tam not alarak altın ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz."

Yüksek teknolojiyle üstün deneyim bir arada

Açıklamaya göre ayrıca, Türkiye’nin kültür-sanat belleğinde iz bırakan Atatürk Kültür Merkezi’nin simgesi kırmızı kürede bulunan ana opera salonuna ismini veren Türk Telekom’un, bu önemli mekân için gerçekleştirdiği açılış töreni global düzeyde dikkati çekmişti. Türkiye’de ilk defa senfoni orkestrası ve dijital sanatların bir araya geldiği Türk Telekom Opera Salonu’nun Gala Gecesi için özel düzenlenen etkinlik; Global Eventex Awards tarafından ‘Kültür Etkinlikleri’ kategorisinde altın, ‘Görsel İşitsel Kullanım’ kategorisinde ise bronz ödülün sahibi olmuştu.