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Türk Telekom’un yenilikçi müşteri deneyimi performansı ödüllendirildi

Ipsos’un araştırmasına göre, evde internet kategorisindeki müşteri memnuniyet performansı artan Türk Telekom’un, arıza sürecinin çözümüne yönelik aldığı aksiyonları ödüle layık bulundu.

13 Eylül 2023 | 15:05
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Türk Telekom’un yenilikçi müşteri deneyimi performansı ödüllendirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Türkiye’nin dijital dönüşümüne verdiği katkıları sürdürürken, müşteri memnuniyeti alanındaki çalışmalar skorlara da yansıyor. Ipsos’un her çeyrek Türk Telekom adına 600 kişi ile gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre 2023’ün ikinci çeyrek sonunda marka iletişimi ve bağlantı kalitesindeki memnuniyet artışı, skorların yükselmesinde en etkili başlıklar oldu.

Bu başarıya ek olarak; Türk Telekom’un ev internetinde arıza yaşayan müşterilerin çözüme kavuşmasına yönelik sunduğu hizmetin ölçümlenerek, müşteri memnuniyetini artırmak için aldığı aksiyonlar, Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin (TÜAD), düzenlediği 2023 Baykuş Ödülleri’nde taçlandırıldı.

Türk Telekom’un "Dönüşüm yolunun sonundaki ışık: Az Arıza, Bol Memnuniyet" adlı memnuniyet odaklı projesi "Memnun Baykuş" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Türk Telekom’un bağımsız araştırma şirketi Ipsos ile gerçekleştirdiği araştırmada, Türkiye genelinde her çeyrek sabit internette arıza kaydı açtırmış 1200 müşteri telefonla anket yöntemi (CATI) kullanılarak aranıyor.

Yürütülen araştırmada, arıza kaydı açan müşteriler, kayıt açma süreci, arıza kaydı alan personel, teknik destek sağlayan personel, çözüm süreci ve kaydın açılmasından çözüme kadar geçen süre başlıkları altında yaşadıkları deneyimi değerlendiriyor.

Elde edilen araştırma bulguları ışığında, müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik aksiyon alan Türk Telekom, arıza çözüm oranını arttırdı. Sorunların belirlenmesi ve giderilmesine yönelik alınan somut aksiyonlarla artan memnuniyet skorları ve iyileşen müşteri deneyimi performansı, Türk Telekom’un TÜAD tarafından düzenlenen Baykuş Ödüllerinde ‘Memnun Baykuş’ kategorisinde altın ödüle layık görülmesini sağladı.

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