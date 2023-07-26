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Türk Traktör'den EBRD ile 70 milyon euroluk kredi anlaşması

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile bazı yatırımlar için 70 milyon euroya kadar kredi kullanımı konusunda anlaştı.

26 Temmuz 2023 | 09:13
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Türk Traktör'den EBRD ile 70 milyon euroluk kredi anlaşması

Türk Traktör'ün söz konusu anlaşmaya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizin uzun vadeli büyüme planları çerçevesinde; Ankara ve Sakarya'da bulunan mevcut üretim tesislerimizin Stage V uyumlu motor üretimi amacıyla, ilgili sistemin modernizasyonu ve bununla ilişkili olarak yapılacak olan AR-GE projelerinin finansmanına ek olarak, Sakarya'da bulunan fabrikamızın çatısına 4,3 MW güce sahip güneş enerjisi panellerinin kurulumu için EBRD ile 70 milyon avroya kadar kredi kullanımı hususunda anlaşmaya varılmış olup, kredi sözleşmesi bugün imzalanmıştır."

Açıklamada, kredinin iki eşit dilimde kullandırılacağı ve toplam 5 yıl vadeye sahip olduğu kaydedilerek, "Banka masrafları hariç yıllık faizi yüzde 4,85 + 6 aylık Euribor'dur. Kredinin ilk 1 yılı anapara ödemesiz, 6 ayda bir faiz ödemeli olacaktır. İkinci yıl itibarıyla 6 ayda bir anapara ve faiz ödemesi yapılacaktır." denildi.

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