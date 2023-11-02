Türkiye Sigorta’dan ASKON’a özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Türkiye Sigorta, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile önemli bir iş birliğine imza attı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak ve ASKON Başkanı Sayın Orhan Aydın’ın katılımıyla imzalanan protokol ile ASKON üyeleri ve ASKON üye firma çalışanlarının sağlığı da artık Türkiye Sigorta güvencesi altında olacak.

ASKON’la yaptıkları anlaşmanın öneminin altını çizen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Sayın Taha Çakmak, “Bugün yurt içi ve yurt dışında yaygın, 13 binden fazla kurumsal üyesi ile 1 milyon kişiye istihdam sağlayan; üyeleri aracılığıyla da 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan ASKON, oluşturduğu katma değer ile ülkemizin iş dünyasındaki öncü topluluklarından biridir. Türkiye Sigorta olarak; ülkemizin değerlerine ve insanımızın bin bir emekle edindiği varlıklarına sahip çıkmak ilkesiyle hareket ediyoruz. Bu bakış açısıyla ASKON ile kurduğumuz iş ortaklığımızdan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Ülke ekonomisine değer katan iki kurumun başlattığı iş birliğinin son derece önemli olduğunu belirten Sayın Çakmak; “Ülke istihdamına katkı sağlayan ASKON üyelerinin ve üye firma çalışanlarının, Türkiye Sigorta olarak biz de sağlıklarına güvence sunuyoruz. Umuyoruz ki, bu attığımız adım yenilerine vesile olacak, daha farklı iş birliklerinin kapısını aralayacaktır. Protokolümüzün ülkemize, ASKON üyelerine ve üye firma çalışanlarına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Sayın Orhan Aydın ise, şu değerlendirmelerde bulundu: “’Ülkemizin yarınlarının inşasının çimentosu olan üyelerimizin rekabet gücünü artırmak ve güçlerine güç katmak üzere kurumsal iş birliği anlaşmalarımızla kendilerine destek olmaya özen gösteriyoruz. Bu bağlamda sigorta ve sigortacılığın temel değeri olan “güven” esasıyla hizmetini sürdüren ülkemizin saygın kuruluşlarından Türkiye Sigorta ile üyelerimize değer katmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de 550’den fazla anlaşmalı sağlık kurumunda geçerli Türkiye Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları’ndan özel imkanlar ve özel şartlarla faydalanmak üzere iş birliği anlaşması yapmış bulunmaktayız. Bu hizmetten üyelerimizin firmalarının çalışanları da istifade edebileceklerdir. İşbirliğimizin iki saygın, güzide kuruma ve yarınların müreffeh Türkiye’sini inşa eden üyelerimize ve üye firma çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum.”