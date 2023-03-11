ARA
Bist 100
5384,56
-1,13%
Bist 100
Dolar/TL
18,9677
0,0502%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1768
0,4842%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0639
0,5648%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1138,77
2,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ülker, 2022 finansal sonuçlarını açıkladı

Türkiye'nin lider gıda şirketlerinden Ülker Bisküvi, 2022 yılını 28,2 milyar TL ciroyla kapattı.

11 Mart 2023 | 09:33
Son Güncellenme: 11 Mart 2023 | 11:10
0
Ülker, 2022 finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker'den yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi, 2022 yılında 28,2 milyar TL ciro rakamına ulaştı.

Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 62, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 38 olarak gerçekleşti. Faaliyet gösterdiği pazarlardaki konumunu güçlendiren Ülker Bisküvi, yurt içi ve yurt dışı operasyonlarındaki büyümesini de devam ettirdi.

Tüketiciyi her zaman odağında tutan Ülker, üretim, tedarik ve lojistik altyapısını sürekli geliştirirken AR-GE, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarına öncelik verdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1138,77 2,09%
  • ALTIN ONS 1867,46 2,01%
  • BIST 100 5384,56 -1,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9677 0,0502%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1768 0,4842%
  • EURO/USD 1,0639 0,5648%
  • INGILIZ STERLINI 1,20255 0,89396%
  • JAPON YENI 134,86 -0,932%
  • KANADA DOLARI 1,38326 -0,00398%
  • RUS RUBLESI 75,9 -0,0329%
Günün En Çok Okunanları
Elektrikli Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
Çinli milyarderler neden kayboluyor?
Çinli milyarderler neden kayboluyor?
İstanbul'da 2 bin 68 sismik izolatör bulunan hastane... 3 soru, 3 cevap
GERİ
İLERİ
Elektrikli Fiat 500e Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı ve özellikleri
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
Borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
Borç yapılandırma paketi neleri kapsıyor?
Bilim insanları dünyayı değiştirebilecek bir materyal keşfetmiş olabilir
ABD'de istihdam şubatta beklentileri aştı
Çinli milyarderler neden kayboluyor?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL