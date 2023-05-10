Ülker, 2023 yılının ilk çeyrek finansallarını açıkladı

Ülker Bisküvi açıklamasına göre, şirket finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Bu yılın ilk çeyreğinde cirosunu 10,1 milyar TL’ye ulaştıran şirketin, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 66, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 34 olarak gerçekleşti.

Açaılamada görüşlerine yer verilen Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin tüm faaliyetleriyle Türkiye’ye katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Buyurgan, "6 Şubat’ta 11 ilimizi etkileyen ve hepimizi derinden yaralayan çok büyük bir deprem felaketi yaşandı. Depremin ilk gününden itibaren çok hızlı bir şekilde ilgili aksiyon aldık, ürünlerimizi bölgeye gönderdik. Çok kısa sürede geliştirdiğimiz Besleyici Bisküvi’yi de afet bölgesine yollayarak afetzedelerin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Diğer yandan oldukça zorlu başlayan 2023’ün ilk çeyreğini çok başarılı sonuçlarla bitirdik." ifadelerini kullandı.

Yılın ilk çeyreğinde önemli sendikasyon kredi anlaşmaları imzaladıklarını aktaran Buyurgan, Bank of America, Coöperatieve Rabo Bank U.A. ve Emirates NBD Bank Capital Limited’in liderliğinde; JP Morgan Chase Bank, N.A, Sharjah Islamic Bank PJSC’nin ve Gulf Bank’ın da katılımıyla toplamda 248 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladıklarını kaydetti.

Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’yla (EBRD) 75 milyon avro tutarındaki kredi anlaşmasını gerçekleştirdiklerini belirten Buyurgan, ''Bu anlaşmalar, uluslararası bankaların şirketimize ve ülkemize olan güvenin bir göstergesi olurken, Ülker’in sürdürülebilirlikle bağlantılı ilk anlaşmaları olarak ön plana çıktı. İş yapış şeklimizin merkezinde olan sürdürebilirlik anlayışımızı finansman alanında da devam ettirdik.'' değerlendirmesinde bulundu.