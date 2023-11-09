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Ülker'den yılın 9 ayında yüzde 67 ciro artışı

Ülker, 2023 yılının dokuz aylık döneminde hem Türkiye hem de ihracat ve yurt dışı operasyonlarıyla büyümeye devam ederken, cirosunu 32 milyar liraya ulaştırdı.

09 Kasım 2023 | 23:12
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Ülker'den yılın 9 ayında yüzde 67 ciro artışı

Ülker Bisküvi, 2023 yılı dokuz aylık finansal performansını duyurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2023’ün dokuz aylık döneminde cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 32 milyar liraya ulaştırdığını, Türkiye operasyonunun ciro içindeki payının yüzde 65, ihracat ve yurt dışı operasyonunun ciro içindeki payının ise yüzde 35 olduğunu bildirdi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Türkiye’de, bisküvi ve çikolatada pazar liderliğini sürdürdüklerini ifade etti.

Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin 9 aylık performansında bisküvi, çikolata ve kek kategorilerinin güçlü operasyonel performanslarının ve yeni lansmanlarının da etkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgemizde güçlü bir oyuncuyuz, bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğimizi sürdürüyoruz. Kazakistan ve Orta Asya ülkelerinde de güçlü büyüme trendimiz devam ediyor. Çevik yönetim anlayışımızın sağladığı güçle şirketimizi daha da ileri taşımak, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna katkı sağlamak için çalışıyoruz. Attığımız her adımda tüketicilerimiz odağımızda yer alıyor. Üretim, tedarik ve lojistik altyapımızı sürekli geliştirmeye AR-GE, inovasyon ve dijitalleşme ile sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızı artırıyoruz. Bu başlıklar altında yakaladığımız başarı, şirketimizin büyüme rakamlarına da olumlu yansıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında da büyüme performansımızı sürdürerek, çalışanlarımız, tüketicilerimiz ve paydaşlarımıza katma değer sağlamaya devam ediyoruz."

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