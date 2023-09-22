Uyumsoft’ta LioX ve girus markaları ile yeni dönem

Uyumsoft, kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerini LioX çatısı altında, bulut tabanlı ticari yazımlarını girus çatısı altında topladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre iki marka işletmelere; maliyet avantajı, iş süreçlerinin yalınlaşması, teknolojik transformasyon, sürdürülebilirlik, bilginin tek noktadan yönetilmesi gibi süreçleri bulut mimarisindeki platformunda sektör ve ölçek bağımsız sunuyor.



LioX, büyük ölçekli şirketlerin karmaşık iş süreçlerini yalınlaştıracak ihtiyaçlarına odaklanarak tasarlandı. LioX markasının çatısı altında; LioXERP, LioXHR, LioXCRM ürünleri yer alıyor.

girus, özellikle Kobi’lerin ihtiyaçlarına odaklanarak iş süreçlerini hızlandırmayı ve yönetmeyi kolaylaştırmayı hedefliyor. girus markasının çatısı altında; girusTİCARİ, girusCRM, girusHR, girusBORDRO ürünleri yer alıyor.