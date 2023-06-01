ARA
Bist 100
4943,87
1,17%
Bist 100
Dolar/TL
20,8072
0,0371%
Dolar/TL
Euro/TL
22,3299
0,4273%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0732
0,3859%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1322,19
0,73%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Vestel CEO'luğuna Erdal Haspolat atanacak

Vestel Şirketler Grubu Üst Yöneticiliği (CEO) görevine 1 Eylül itibarıyla Erdal Haspolat atanacak.

01 Haziran 2023 | 15:39
0
Vestel CEO'luğuna Erdal Haspolat atanacak

Vestel'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Vestel Şirketler Grubu CEO'su Enis Turan Erdoğan'ın 1 Eylül'de emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacağı, yerine aynı tarih itibarıyla halihazırda Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Erdal Haspolat'ın atanacağı bildirildi.

Öte yandan, Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "yönetim kurulu başkanı başdanışmanı" olarak sahip olduğu birikimini emeklilik döneminde de Vestel'e aktarmaya devam edecek.

Turan Erdoğan, 1988 yılında katıldığı Vestel Şirketler Grubu'nda, 35 sene boyunca, son 10 yılı CEO'luk olmak üzere kritik görevler üstlendi. Vestel'in yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın sayılı teknoloji şirketleri arasında yer almasında büyük rolü olan Turan Erdoğan, görevde bulunduğu süre boyunca şirketi ve sektörü dünyanın saygın platformlarında temsil ederek ülkeye önemli katkı yaptı.

- Erdal Haspolat, 1998'den beri farklı görev ve sorumluluklar üstlendi

Turan Erdoğan'dan bayrağı 1 Eylül itibarıyla alacak Erdal Haspolat, 1998 yılından bu yana Vestel Beyaz Eşya'da farklı görev ve sorumluluklarda bulundu.

Bu süre boyunca teknolojik gelişmelerle pek çok ilke imza atan Haspolat, AR-GE'ye verdiği önemle üstün teknolojili, akıllı ve dünya standartlarının üzerinde Vestel Beyaz Eşya ürünlerini tüm dünya ile rekabet eder hale getirdi.

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Haspolat, son 8 yılı Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olmak üzere 25 yıldır Vestel bünyesinde önemli görev ve sorumluluklar üstlendi. Yüksek kalite ve teknolojide ürün gelişimine odaklanarak değer yaratan Haspolat, yeni dönemde Zorlu Grubu ve Vestel için kritik önem arz eden CEO'luk koltuğunda oturacak.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1322,19 0,73%
  • ALTIN ONS 1976,47 0,7%
  • BIST 100 4943,87 1,17%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,8072 0,0371%
  • EURO/TURK LIRASI 22,3299 0,4273%
  • EURO/USD 1,0732 0,3859%
  • INGILIZ STERLINI 1,25202 0,64065%
  • JAPON YENI 138,945 -0,283%
  • KANADA DOLARI 1,35081 -0,50418%
  • RUS RUBLESI 80,975 -0,7051%
Günün En Çok Okunanları
Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri
Bu havayolu şirketi bir süre yolcuları tartacak
Bu havayolu şirketi bir süre yolcuları tartacak
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Hyundai, pil üretmek için ABD'de yeni fabrika kuruyor
GERİ
İLERİ
Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri
Bu havayolu şirketi bir süre yolcuları tartacak
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Bu havayolu şirketi bir süre yolcuları tartacak
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL