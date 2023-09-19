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VitrA Karo yeşil hidrojene geçiş için düğmeye bastı

2022 sürdürülebilirlik raporunu yayımlayan VitrA Karo, 2020 yılına göre ton ürün başına enerji tüketiminde %9, karbon emisyonlarında %33’lük azalma elde etti. VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan, "Yeşil dönüşüm için elektriğin yanı sıra doğal gaz tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarının da azaltılması için, gündemimizde yeşil hidrojen var. Hedefimiz sektörün yeşil dönüşüm liderleri arasında yer almak” dedi.

19 Eylül 2023 | 11:59
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VitrA Karo yeşil hidrojene geçiş için düğmeye bastı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VitrA Karo 2022 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu, sürdürülebilirlik stratejisinin, girişimlerinin ve hikayelerinin detaylandırıldığı, sürdürülebilirlik performansının veriye dayalı bir yaklaşımla paylaşıldığı iki ayrı kitapçığı kapsıyor. 2020 yılına göre ton ürün başına enerji tüketiminde %9, karbon emisyonlarında %33’lük azalma elde eden şirket, 2025’te Türkiye’deki operasyonlarında elektrik tüketiminin yarısından fazlasını; 2030’a kadar ise tamamını kendi yenilenebilir enerji santrallerinden karşılayacak. 

VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan, sürdürülebilirlik çalışmalarına ilişkin, “Başarımızı, ekonomik performansımız kadar sürdürülebilir değer yaratma becerimizle de ölçüyoruz. Bu stratejimizi işimizin odak noktasına koyuyoruz. Tasarım ve üretim süreçlerinin yanı sıra, sunduğumuz çözüm portföyünü sürdürülebilirlikle entegre etme gayretiyle çalışıyoruz. Çevresel, sosyal, kurumsal yönetim mekanizmalarımızı değerlendirmek ve geliştirmek için 2022'de önemli adımlar attık, sürdürülebilirlik alanında hedeflerimizi ve yol haritamızı gözden geçirerek iyileştirdik. Küresel pazardaki güçlü konumumuzu korumak ve daha ileriye taşımak gayesiyle, yenilikçi ve müşteri odaklı bakış açımızla sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmedeki kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

"Gündemimizde yeşil hidrojen var" 

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş yolculuğunda yenilenebilir enerji yatırımlarının ve enerji verimliliğinin ana odak alanlarını oluşturduğunu belirten Pehlivan, "Yeşil dönüşüm için elektriğin yanı sıra doğal gaz tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarının da azaltılması için, gündemimizde yeşil hidrojen var. Bu konuda çalışmalara başlayarak, uluslararası finansal kuruluşlar ve danışmanlarla yeşil hidrojene geçiş için tekno-ekonomik analizler yaptık. Hedefimiz sektörün yeşil dönüşüm liderleri arasında yer almak” diye konuştu.

Pehlivan şöyle devam etti:

"Enerji verimliliği gibi süreçlerin yanı sıra, döngüsel ekonomi iş modelini uzun yıllardır benimseyen bir kuruluş olarak, kendi ürünlerimizde alternatif ham madde olarak endüstriyel arıtma çamurunu ve farklı seramik üreticilerinin pişmiş ve ham atıklarını değerlendiriyoruz. Bu konudaki geri kazanım oranımız belirli ürün gruplarımızda %30’a yükseldi. Aynı zamanda üretimde tekrar kullanmadığımız pişmiş artık karolarımızı çimento fabrikalarına göndererek, ekonomiye geri kazandırıyoruz. Sürdürülebilir yapılarda daha fazla yer almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." 

“Daha büyük hedeflere ulaşmada yenilik ve dijital teknolojilerin kritik rolü var”

Ürünlerin tasarımından üretimine, tüm süreç ve hizmetlerde sürdürülebilir gelecek anlayışını benimsediklerini vurgulayan Hasan Pehlivan, “Daha güçlü bir sürdürülebilirlik hedefine ulaşmada inovasyon ve dijital teknolojilerin kritik rolü olduğunu bilerek üretim süreçlerimizi geleceğe uyumlu hale getirmeye ve tedarik zinciri dayanıklılığını artırmaya odaklanıyoruz” dedi. 

VitrA Karo, International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından bu yıl düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde “Geleceğin Dijital Altyapısı” ve “En İyi Dijital Veri Yorumlama” kategorilerinde ödüle layık görüldü.
 

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