Yemeksepeti'nden 'bisikletli kurye' adımı

Markadan yapılan açıklamaya göre, bisikletli kurye modeliyle özellikle yoğun saatlerde teslim sürelerinin kısalması hedefleniyor.

Bisikletli kurye hamlesinin, çevre dostu yaklaşımlara yönelik bir adım olduğu belirtilen açıklamada, "Bisikletli kurye, özellikle gençler için yeni bir iş alanı da yaratmış oluyor. Yeşil teslimat sürecinde elektrikli bisiklet, normal bisiklet ve yaya olmak üzere üç farklı modelle hizmet veriyor. Yakıt gideri olmaksızın, düşük maliyetle iş imkanı sunması modelinin dikkat çeken bir başka özelliği. Bisikletli kurye filosunda ağırlıklı olarak 18-25 yaş aralığındaki gençler görev alıyor.

Model, özellikle yoğun saatlerde bölgesel gecikmelerin azaltılmasını, teslim sürelerinin kısalmasını hedefliyor. Aynı zamanda şehirde bisiklet ve bisikletli kültürünün gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlıyor." denildi.