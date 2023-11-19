Yıldız Holding ‘Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü Cumhuriyetin 100'üncü yılı coşkusuyla kutladı

Holdingten yapılan açıklamaya göre Yıldız Holding çalışanlarının her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel “Mutlu Et Mutlu Ol Günü”ne bu yıl Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu damga vurdu. Kutlamalar kapsamında gün boyu süren etkinliklere Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüsü ev sahipliği yaptı. Yıldız Holding çalışanlarının katılımıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelirse LÖSEV’e bağışlandı.

Her yıl Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde yeni bir sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan Yıldız Holding’de bu yıl da Anadolu medeniyetlerinin tarihine ışık tutan özel bir serginin açılışı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne kayıtlı 672 farklı tarihi eser arasından 350 eserlik bir seçki Yıldız Holding Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. Yıldız Holding’in yeni kalıcı koleksiyon sergisi Çamlıca’daki sergi salonunda ziyaretçilerini bekliyor.

Ali Ülker: Ülkemize hizmet etmenin ve değer yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olarak, 100. yılını kutlayan Cumhuriyetimize değer katma gayesiyle çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlarken, bu 100 yıllık sürecin 80 yılında Ülker Ailesi olarak ülkemize hizmet etmenin ve değer yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıl boyunca kapsayıcılığı, insanı ve sosyal faydayı merkeze alarak gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmalarla dünyanın dört bir yanına dağıttığımız mutluluğu, başarımıza katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte kutluyoruz.” diye konuştu.

Yıldız Holding’in kuruluşundan bu yana Türkiye ekonomisinin kalkınma hedeflerine sağladığı katkıların yanı sıra, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de toplumsal fayda sağladığına dikkat çeken Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, “Anadolu, tarih boyunca birçok büyük medeniyetin doğduğu ve zamanın kılavuzluğunda insanlığın hikayesinin yazıldığı bir coğrafyadır. Bizlere miras kalan bu zengin tarih, aynı zamanda bugünümüzü anlamamıza ve geleceğimizi inşa etmemize rehberlik eder. Yıldız Holding olarak, kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu büyük bir gurur ve özveriyle taşıyoruz. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizle, toplumu bir araya getirme misyonunu üstleniyor, projelerimizle kültür dünyamıza değer katmaya özen gösteriyoruz. Herkese açık olan sergi alanımız, sadece sanata değil, bundan böyle insanlık tarihinden önemli bir kesite de ev sahipliği yapıyor.” dedi.

Yıldız Holding’in tüm faaliyetlerinde insanı merkeze aldığını söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü şöyle konuştu:

“Topluma faydalı olabilmek adına hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizin arkasında kurucumuz merhum Sabri Ülker’den bize miras kalan ve her adımımızda önceliklendirdiğimiz ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışı yatıyor. Bu anlayışın en somut yansımalarına ise “Mutlu Et Mutlu Ol” gününde şahit oluyoruz. Dünyanın dört bir yanından çalışanlarımız, topluma örnek teşkil eden sorumluluk bilinci ve duyarlı yaklaşımlarıyla dünyayı daha yaşanılabilir hale getirmek için çaba gösteriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında da bu anlayışla; işimizin yanı sıra topluma, ülkemize ve dünyaya değer katmak için var gücümüzle çalışacağız.”

