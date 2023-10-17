Yurt içi ve yurtdışında büyüyecek

Franchise’ı oldukları markayı 2010 yılında satın alan ve kısa sürede hızlı bir büyüme grafiği çizen genç girişimciler Cem ve Caner Helvacı kardeşler; global marka olma vizyonuyla yurt dışında da hızla büyüyor. İlk yurt dışı şubesini Almanya’da açan ve İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai, Abu Dhabi) İran, Irak ve Suudi Arabistan’da açtığı şubelerle yurt dışı büyümesini sürdüren Bursa Kebap Evi, dünyanın en önemli şehirlerine adını yazdırıyor. Yakın zamanda Almanya’da üçüncü, Suudi Arabistan’da ikinci, Londra ve Kanada’da ilk şubesini açan marka; güçlü know how’ı, franchise sistemi ve karlılıkları ile yatırımcı güvenini kazanarak büyümeye devam ediyor.

Bursa yöresel lezzetlerini Mersinlilere sevdirecek...

Mersin Marina’da ilk şubesini açan Bursa Kebap Evi gastronomisi ile güçlü şehirde Bursa yöresel lezzetlerini Mersinlilere sevdirecek. Yeni mimari çizgisini ilk olarak Mersin Marina’da hayata geçiren Bursa Kebap Evi exculusive konseptte şubelerini artırma hedefinde. Marka, Türkiye ve yurt dışında özel lokasyonlarda yeni mimari konseptini uygulayacak. Marina’nın en güzel noktalarından birinde olduklarını ifade eden Bursa Kebap Evi CEO’su Hüseyin Genç “Yeme içme sektöründe uzun yıllardır elde ettiğimiz deneyimimizi, kalitemizi ve lezzetimizi arkamıza alarak her geçen gün büyümeye, şube sayımızı artırmaya devam ediyoruz. Mersin Marina’da ilk şubemizi açtık. Burada büyüme hedefimiz doğrultusunda 2024 yılı sonuna kadar 3 şube daha açma ulaşma hedefindeyiz. Zengin yemek kültürüyle gastronomi alanında ön plana çıkan şehirlerin başında gelen Mersin’de yerimizi aldığımız için heyecanlıyız. Gerek yatırımcı iş birlikleri gerek kendi yatırımlarımızla Mersin’de de büyüyeceğiz.” dedi.

5 yılda yurt içinde 180, yurt dışında ise 75 olmak üzere 255 şubeye ulaşacak

Son bir yılda satış bazında yüzde 257 büyüme elde eden Bursa Kebap Evi, hem şube sayısı hem de ciro bazlı olarak hızla büyüyor. Yıl sonuna kadar yurt içinde 125, yurt dışında ise 25 şubeye ulaşmayı planlayan marka, bu yılı 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro ile kapatacak. 2024 yılında ise hedef ciro 4 milyar TL... Marka 5 yıllık projeksiyonda yurt içinde 180, yurt dışında ise 75 olmak üzere 255 şubeye ulaşma hedefinde. Grup çatısı altında 2500 kişiye istihdam sağlayan Bursa Kebap Evi, 2024 yılında minimum 3500 kişiye istihdam sağlayacak.

2024 yılında ABD pazarında büyüme hedefi...

Yıllara dayanan tecrübesi, geniş menüsü, lezzeti ve şık konseptiyle yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Bursa Kebap Evi, yurt dışından gelen yatırımcı talepleri ve master franchise anlaşmaları ile global büyümesine hızlandırdı. Dünyanın önemli kentlerinde şubeler açtıklarını ve yurt dışında yabancı yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını ifade Eden Bursa Kebap Evi CEO’su Hüseyin Genç, “Yurt içinde gerek yatırımcı tarafta gerek AVM’lerin en çok tercih ettiği marka olarak yeme içme ve franchise sektöründe güçlü bir yer edindik. Yatırımcılarımıza kazandırmamızın yanında AVM’lere sağladığımız müşteri trafiği ile en iyi yerlerde şubelerimizi açıyoruz. Yurt dışında da Türk yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcılardan da talep alıyoruz. 2024 yılında hedefimizde Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika’yı dörde bölerek master franchise vermek istiyoruz. En güçlü büyüyeceğimize inandığımız pazarlardan biri Amerika” dedi.

Geniş menüsüyle lezzet deneyimi yaşatıyor

Marka, tüm şubelerinde yer alan İskender, Bursa Kebabı, Muhteşem Bursa, Beğendi Yatağında Köfte gibi ana yemekler, Peynirli Kemalpaşa Tatlısı, Kestaneli Uludağ Tatlısı, Üzüm Şırası ve Kozahan Türk Kahvesi gibi yöreye has ürünler menüsünde yer alıyor. Ayrıca ızgara ve döner çeşitleri, burger ve çocuk menüleri, köfte ve tatlı çeşitleriyle zengin bir ürün çeşitliliğine sahip.