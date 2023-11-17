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Zigana Tüneli, yılın en başarılı projesi seçildi

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli, Uluslararası Yol Federasyonu’nu (IRF) tarafından “Yapım Metodolojisi” kategorisinde yılın en başarılı projesi ödülünü kazandı.

17 Kasım 2023 | 18:28
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Zigana Tüneli, yılın en başarılı projesi seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde, Cengiz İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Zigana Tüneli Projesi, ABD merkezli Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafından yapılan değerlendirmede “Yapım Metodolojisi” kategorisinde yılın en başarılı projesi ödülüne layık görüldü. ABD’nin Phoenix şehrinde yapılan ödül törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KGM yöneticileri de katılırken ödülü; KGM Yol Yapım Dairesi Başkanı Emrah Uslu, KGM Karayolları Trabzon Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve Cengiz İnşaat Proje Müdürü Tarık Eyüboğlu aldı. 

AVRUPA’NIN EN UZUN ÇİFT TÜPLÜ KARAYOLU TÜNELİ

Tamamı Türk mühendislerin yönetimindeki Cengiz İnşaat ekibi tarafından inşa edilen Zigana Tüneli, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olma unvanını elinde bulunduruyor. Her biri kesintisiz 14,5 kilometre uzunluğundaki çift tüp tünelden oluşan Zigana Tüneli, bağlantı yolları ile birlikte 15,1 kilometre uzunluğa ulaşıyor. İleri mühendislik teknolojileri açısından önemli bir örnek oluşturan tünel projesinde imalatların fiziksel nicelikleri de dikkat çekiyor. Projede, yaklaşık 70 bin nüfusa hizmet edebilecek 1.850 adet 4 katlı konuta denk gelecek miktardaki betonun yanı sıra kullanılan demir ve çelik miktarı da 6 adet Eyfel Kulesi inşa edilebilecek büyüklüğe ulaşıyor. Toplamda yaklaşık 3,2 milyon metreküp tünel kazısı yapılan proje, kazıdan çıkan malzemenin geri kullanılması alternatifleri ve ayrıca özel tasarım havalandırma sistemleri ile de diğer karayolu tünellerinden farklılık gösteriyor. 

Tünel içinde karşılaşılabilecek her türlü olumsuzluk ve kritik senaryolara karşı dizayn edilen “Dikey Havalandırma Şaftları” ve “Hava Değişim İstasyonları” Türkiye’de ve Avrupa’da karayolu tünellerinde ilk kez kullanılan özel yapım teknikleri ile inşa edildi. 3,6 metre çapındaki şaft kazılarının yapımı için Yükselen Delgi (Raise Boring) kazı metodu ve Yükselirken Delen Kazı Makinesi (RBM), kazısı tamamlanan şaftların  iç yüzeylerinin kaplanması ve desteklenmesi için de Cam Elyaf Takviyeli Polyester (CTP) borular kullanıldı. Dikey havalandırma şaftlarının bulunduğu hava değişim istasyonlarında, tünel içindeki kirli havanın tahliyesi sağlanmakla birlikte, doğal ortamda oksijence zengin olan temiz havanın da tünel içerisine gönderilmesine de imkan veriliyor. Trabzon ve Gümüşhane sınırları içinde bulunan ve Karadeniz sahil yolunu, Trabzon-Maçka-Torul-Gümüşhane-Kale-Bayburt güzergahları üzerinden Aşkale/Erzurum’a bağlayan uluslararası yol ağında önemli bir arter olan Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde inşa edildi. Yüksek güvenlik önlemleri baz alınarak tamamlanan tünel, özellikle kış aylarında mevcut güzergahta yaşanan sorunları ortadan kaldırarak, sürücülere daha konforlu ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlıyor. 

Zigana Tüneli’nde her bir tüpte, 85'er metre uzunluğunda mavi ışıkla aydınlatılmış dört bölüm bulunuyor. Böylece tüneli kullanacak sürücülerin yaşayabilecekleri dikkat dağınıklığının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. 

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