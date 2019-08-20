120 milyon TL’lik yatırım hedefimiz var

Ağustos 20, 2019 0 Yorum 34 Okunma
120 milyon TL’lik yatırım hedefimiz var

Yaklaşık bir yıl önce CarrefourSA’nın genel müdürü olan Kutay Kartallıoğlu, 2019 yılına 120 milyon TL’lik yatırım hedefi koyduklarını söylüyor.

Yıl sonunda 640 şubeye ulaşmayı hedefleyen şirketin odağında e-ticaret ve ihracat konusu da var.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın genel müdürü Kutay Kartallıoğlu, gelecek planlarını Ekonomist’e anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap