120 milyon TL’lik yatırım hedefimiz var
Yaklaşık bir yıl önce CarrefourSA’nın genel müdürü olan Kutay Kartallıoğlu, 2019 yılına 120 milyon TL’lik yatırım hedefi koyduklarını söylüyor.
Yıl sonunda 640 şubeye ulaşmayı hedefleyen şirketin odağında e-ticaret ve ihracat konusu da var.
Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın genel müdürü Kutay Kartallıoğlu, gelecek planlarını Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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