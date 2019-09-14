15 ülke ordusunun mutfağına girdik

Eylül 14, 2019 0 Yorum 72 Okunma
15 ülke ordusunun mutfağına girdik

Endüstriyel mutfak ürünleri üreticisi Öztiryakiler, 15 ülkenin ordusunun mutfağına girdi.

350 milyon TL ihracatı olan şirketin yeni müşterisi İtalyan ordusu oldu. Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, ABD’de de büyümek istediklerini söylüyor.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı olarak da görev yapan Tahsin Öztiryaki, şirket ve sektör olarak Amerika pazarında önümüzdeki dört yılda önemli bir çıkış yapmayı planladıklarını ifade ediyor.

Öztiryaki ile grubun ve sektörün yeni büyüme stratejilerini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap