15 ülke ordusunun mutfağına girdik
Endüstriyel mutfak ürünleri üreticisi Öztiryakiler, 15 ülkenin ordusunun mutfağına girdi.
350 milyon TL ihracatı olan şirketin yeni müşterisi İtalyan ordusu oldu. Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, ABD’de de büyümek istediklerini söylüyor.
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı olarak da görev yapan Tahsin Öztiryaki, şirket ve sektör olarak Amerika pazarında önümüzdeki dört yılda önemli bir çıkış yapmayı planladıklarını ifade ediyor.
Öztiryaki ile grubun ve sektörün yeni büyüme stratejilerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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