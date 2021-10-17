Casper, Türkiye’de dijital dönüşüme yön veren lider markalardan biri. Marka, daha önce yerli üretim telefonlarını satışa sunmuştu.

Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, yerli üretime yönelik yatırımlarını ve üretim kapasitelerini artırmayı, anakart üretimini de Türkiye’de yapmayı planladıklarını söylüyor.

Teknolojinin Liderleri Eylül 2021 tarihli sayıdan

Türkiye’nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye’de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı.

Marka, 34 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip. Tüm ürünlerin tasarım ve AR-GE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürüten Casper’ın yıllık 1 milyon üretim yapabilme kapasitesi bulunuyor.

Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürütüyor. Türkiye’de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkanı sunuyor.

Global çapta kalite ve teknolojiye sahip ürünlerini, geniş hizmet ağı ve yerel üretim avantajlarıyla birleştiren Casper, VIA, Nirvana ve Excalibur markalarıyla telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC’Iere kadar uzanan geniş ürün gamı ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor.

Türkiye’nin tek teknoloji tabanlı ödülü olan Tech Brands Turkey’i üst üste ikinci kez kazanan Casper, halk jürisi ile belirlenen Türkiye’nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards’da da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünün de sahibi.

Markayı ve teknoloji alanındaki yatırımlarını Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay ile konuştuk.

Teknolojiyi nasıl kullanıyorsunuz, nasıl avantaj elde ediyorsunuz?

Uzun yıllardır teknoloji üreten bir şirket olmamız, tüm iş süreçlerinde teknolojiyi kullanmamızın değerini önemsememizi sağlıyor ve teknolojiyi her alanda kullanma eğilimimiz operasyonel olarak bizi oldukça rahatlatıyor.

Bizim için teknoloji, hata payını minimize ederken, çalışanlara katma değerli iş üretebilmek için daha fazla zaman kazandıran bir konuma sahip olmak demektir. Sadece donanımsal olarak değil yazılımsal olarak da teknolojiden yararlanıyoruz. Raporlamalardan üretime, iş akışımızdan sevkiyatlara kadar birçok alanda daha verimli olmamıza yardımcı oluyor.

Sunduğunuz teknolojik çözüm ve hizmetler müşterilerinize neler sağlıyor?

Casper olarak, müşteri memnuniyetini ilk planda tutarak tüketicilerimizi en yeni teknolojilerle buluşturmak ve dijitalleşme yolunda öncü olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kullanıcılarımızı en iyi tanıyan markalardan biri olarak motivasyonumuz, tüketicilerimizin ihtiyaç duyduğu cihazları onlara özel olarak tasarlayıp sunabilmek. Müşteri memnuniyetini ve ulaşılabilirliği ticari kaygıların önünde tutmamızın ve tüketici dostu marka ilkemizin başarımıza katkı sağladığına inanıyorum.

Pandemi sürecinde teknolojinin iş süreçlerinde kullanımı arttı. Bunun size yansımaları nasıl oldu? Okulların uzaktan eğitime geçmesi, işlerin evlere taşınması satışlarınıza nasıl yansıdı?

Hem uzaktan eğitim hem de uzaktan çalışma ile artan kişisel bilgisayar ihtiyacına hızlıca cevap verebildik. Satışlarımız bu süreçte artarken dünya genelinde meydana gelen çip krizinden ise etkilenmedik. AVM’lerin ve bunun yanında birçok teknoloji marketinin bir süre kapalı kalması, ürünlerimizi e-ticaret kanalından tüketicilerimize ulaştırmamıza neden oldu. Bu süreçte kendi internet sitemizdeki online satış seçeneği ile müşterilerimize teknolojiyi ulaştırmayı başardık. Her ne kadar e-ticaret son dönemde güçlense de ilk fiziksel mağazamızı da geçtiğimiz ay açtık.

Teknoloji hızla değişiyor. Önümüzdeki dönem için beklentileriniz neler?

Teknoloji üretirken son teknolojileri kullanmak her zaman bizi bir adım ileride konumlandıracaktır. Hem ürünlerimizde hem de üretimde yapay zekadan, nesnelerin internetine kadar birçok yeni teknolojiyi kullanmayı ve tüketicilerimize ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Burada temel motivasyonumuz, birçok süreçten insan faktörünü çıkararak yapay zekayı ve nesnelerin internetini kullanmak oluyor. Casper olarak Excalibur markamızla son dönemde gaming ekosistemine yönelik ürünler üreterek pazarda yerimizi sağlamlaştırdık. Ancak önümüzdeki yıllarda internet hızının ve bulut oyun teknolojilerinin gelişmesini öngörüyoruz. Biz de sunduğumuz hizmetleri bu yönde geliştireceğiz.

Teknolojiye ne kadar yatırım yapıyorsunuz? Hangi alanlar yatırım olarak ilginizi çekiyor?

Türkiye, birçok ülke ve marka için hem coğrafi konum hem de iş gücü anlamında oldukça güçlü bir seçim haline geliyor. Biz de yerli üretime yönelik hem yatırımlarımızı hem de üretim kapasitemizi oransal olarak artırmayı planlıyoruz. Yerli üretim telefonlarımızı satışa çıkarmıştık. Bununla birlikte anakart üretimini de ülkemizde yapmayı planlıyoruz.

Önümüzdeki dönem için yatırım planlarınız neler?

Öncelikle fiziksel mağazalarımızı tüm büyük şehirlerde açmayı ve tüketicilerimize direkt temas etmeyi istiyoruz. Bununla birlikte telefon ve tablet üretimlerini ve anakart üretimini de ülkemizde gerçekleştirmek için yatırımlarımız artarak devam edecek.

2022 hedef ve planlarınız neler?

2021’de olduğu gibi kişiye özel çözümler sunmaya devam edeceğiz. Oyun ekosisteminde öncü bir marka olmaya devam edip, Türkiye’deki üretim hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Kurumsal çözümler tarafında Casper’ın pazar payını hem geliştirmek hem de şirketlerin istemiş oldukları güvenlik ihtiyaçlarına yönelik teknolojileri üretmeyi devam etmek istiyoruz.

DİJİTALLEŞME ARTACAK

“Önümüzdeki süreçte dijitalleşmenin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Son bir yıldır dijitale dönüşen tüketici davranışlarının da bu süreçten sonra alışkanlığa dönüşeceğini düşünüyoruz.

Alışveriş alışkanlığı değiştiği için yeniden eskiye dönüş olmayacağını, dijital müşteri oranının aynı kalacağını hatta büyüyen pazar ve kanallarla daha da artacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle hâlihazırda büyümeye başlayan perakende satış kanalları daha önemli hale gelerek satış hacimleri artacak.

Bunun yanı sıra oranı artan dijital kullanıcılar karşısında tüm şirketler “internet teknolojisine” yatırım yapıp, online mağazalarını büyütecek. Kişiye ve firmaya özel üretilen teknolojiler daha da önem kazanmaya başlayacak. Bu ihtiyaca yönelik de markaların ürün çeşitliliği ve gamı artacak, yeni iş çözümleri üretilecek.”