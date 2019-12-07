AVM açmak yerine satın alma yapacağız
Türkiye’nin hızlı büyüyen holdingleri arasında yer alan Esas Holding bünyesinde faaliyet gösteren Esas Gayrimenkul, ekonomideki dalgalanmalara rağmen yatırım yapmaya devam ediyor.
Çanakkale’den Zonguldak’a kadar Anadolu’nun gelişen kentlerinde AVM yatırımları yapan şirket, geçtiğimiz haftalarda Adana’da 150 milyon dolarlık yatırımla inşa ettiği yedinci alışveriş merkezi Esas 01 Burda’yı açtı.
Yurtdışı yatırımlarına da devam eden şirket, son olarak Almanya’nın Dortmund kentinde 45 milyon Euro’luk bir yatırımla içinde kiracısı olan bir ofis satın aldı.
Esas Gayrimenkul CEO’su Kazım Köseoğlu ile gayrimenkul sektörünü ve yatırımlarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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