Dijital teknolojilerin ‘Türkiye’de öncüsüyüz
Türkiye’nin en eski yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Bosch Türkiye, dijitalleşme ve sanayi 4.0 konusunda önemli yatırımlar yapıyor.
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Şirketlerin dijitalleşmeye ve sanayi 4.0’a geçmeme lüksü yok” diyor.
Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen ‘IoT’ (nesnelerin interneti) zirvesinde buluştuğumuz Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young ile dünyadaki ana trendleri, Türkiye’nin konumunu ve şirketin hedeflerini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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