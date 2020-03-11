Ana işi yatırımın finansmanı olan leasing sektörü son birkaç yıldır ekonomide yaşanan dalgalanmalarla birlikte işlem hacminde daralma yaşıyor.

2017 yılında 6,2 milyar dolar olan sektörün işlem hacmi 2018’de 4,8 milyar dolara ve 2019’da 2,5 milyar dolara geriledi.

Sektörün en büyük oyuncusu olan Yapı Kredi Leasing’in genel müdürü Fatih Torun, 2019’un son aylarından itibaren yatırım iştahında önemli bir toparlanma olduğunu kaydediyor ve 2020 için 3,4 milyar dolar olan işlem hacmi beklentisinin aşılabileceğini söylüyor.

Torun, sektörde yüzde 20-25 bandında pazar payı hedeflediklerini de ifade ediyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.