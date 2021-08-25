Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker; değerleme anlamında borsada fırsat gördüklerini ama yabancı ilgisi için yeni hikayelerin oluşması gerektiğini söylüyor.

Müge Peker; “Portföyünüzü, dengeli ve riskleri dağıtarak oluşturun” diyor. Özellikle son beş yılda portföy yönetimi sektöründe ciddi büyüme var. 2020’de toplam 364,6 milyar TL olan sektörün büyüklüğü 2021 Haziran sonu itibarıyla 445,6 milyar TL’ye ulaştı.

Yatırım ve bireysel emeklilik fonlarına ek olarak özel portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan Yapı Kredi Portföy de bu dönemde hızlı büyüme trendi yakaladı. 2021 ilk altı ayda, 2020 yılsonuna göre yüzde 17,8 büyüyen şirketin yönettiği varlıkların büyüklüğü 44,4 milyar TL’den 52,3 milyar TL’ye yükseldi.

Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker; yatırım temalarını pandemiyle değişen yatırımcı tercihlerine göre belirlediklerini ve bu stratejinin büyümeyi getirdiğini kaydediyor.

Değerleme anlamında borsada çok fazla fırsat gören Müge Peker, özellikle büyük şirketleri ve bankaları cazip buluyor.

TL varlıklarının eylül sonuna kadar yatay-hafif pozitif seyir seyretmesini beklediklerini aktaran Peker, kur ve altının seyrinde ise yerel ve küresel para politikalarının belirleyici olacağını kaydediyor.

Şirketin iş planlarını konuştuğumuz Peker’den yatırımcılara önerilerini ve sektörel değerlendirmelerini aldık.

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