2019 yılında global arenada rekabet edebilecek yeni nesil siber güvenlik ürünleri geliştirme hedefi ile kurulan Diattack, 2022’de dünya pazarlarına açılmayı planlıyor. Şirketin kurucularından Ali Aydın Koç, “Şu an tüm gelirimizi AR-GE ve pazarlamaya yatırıyoruz.

KOBİ Girişim Ekim 2021 tarihli sayıdan

Gelişen ve pazar bulan bir şirket olduğumuz için hedefimiz bir önceki yılı en az üçe katlamak. 2022’de yurtdışına global pazaryerleri üzerinden ulaşma hedefindeyiz” diye konuşuyor.

Ali Aydın Koç ve Osman Bahri Vargeloğlu tarafından kurulan Diattack, 2019 yılında global arenada rekabet edebilecek yeni nesil siber güvenlik ürünleri geliştirme odağında kurulmuş bir girişim.

2020 yılında çıkardıkları PhishUp modülü ile adından söz ettiren şirket, 2022 ile birlikte dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Şirket kurucularından Ali Aydın Koç ile şirketin hikayesini ve gelecek planlarını konuştuk.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

2019 yılında global arenada rekabet edebilecek yeni nesil siber güvenlik ürünleri geliştirme odağında Diattack’ı kurduk. Burada çarpan etkisi oluşturmak amacıyla yapay zeka ve büyük veri teknolojilerini kullanarak yalın istihbarata veya kurallara dayalı sistemlerin yerini alacak geleceğin teknolojilerini hayat geçirme misyonuyla hareket etmekteyiz.

Yola çıkarken yaptığımız ön araştırmalarda siber saldırıların son yıllarda açtığı zarar katlanırken bu saldırılara karşı savunma ihtiyacı olmasına rağmen yeni nesil ürünlerin az olması sebebiyle yatırımların aynı oranda büyüyemediği tespitinde bulunduk.

Önemli Siber Güvenlik şirketleri kendi bünyelerine yeni nesil oyuncuları dahil ederek yenilikçilik odağında sektörde konumunu koruma çabasında ve bu durum son beş yılda ivme-lenen yatırımlardan da gözükmektedir.

Biz de kurulduğumuzdan bugüne kadar hem yurtiçi hem de yurtdışı gelişmeleri takip ederken, ürün geliştirme aşamalarında müşteri sesine kulak verip sahanın ihtiyaç ve olgunluk düzeyini anlamak için çabalarda bulunduk. Ürünleşme yolculuğumuzda makine öğrenmesi, görüntü işleme, GPU computing gibi yıkıcı teknolojilerden destek alıyoruz.

Kurumların iç ve dış ağlarındaki hareketlilikleri saldırı türü özelinde gerçek zamanlı ve veri merkezli olarak izliyor ve şüpheli hareketlerin öngörüsel olarak tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik proaktif modülleri geliştiriyoruz.

Sizin ürününüz olan PhishUp modülünü biraz anlatır mısınız?

Öngörüsel siber güvenlik konseptinde, zararı URL adreslerini yapay zeka destekli tespit eden ve engelleme aksiyonları alabilen PhishUp modülümüz 2020’de tamamlandı. Bu modülümüzde, özellikle URL sahteciliği yapan, marka taklidi yaparak kullanıcıların bilgilerini çalan, zararlı yazılımı enjekte eden saldırıları görüntü işleme, makine öğrenmesi ve siber istihbarat gibi teknolojiler kullanarak engelliyoruz.

Birçok büyük kurumsal firmanın kullanımına sunduğumuz ürünümüzün geliştirmelerine devam ediyoruz. Bir diğer

modülümüzde, yerli rakibi bulunmayan ve yabancı rakipleri sayılı olan komuta kontrol merkezi tespit modülüdür. Tam anlamıyla büyük veri içerisinde samanlıkta iğne arar gibi küçük sinyalleşmeleri örüntü eşleme ile tespit edip sistemlere sızmış zararlı aktör saldırılarını gerçekleşmeden engelliyoruz.

Bu ürün ile kurum içerisine sızmış ama tespit edilemeyen sinsi aktörlerin tespiti yapılarak iç sistem güvenliği pekiştirilmektedir. Geçen yıl SolarWinds üzerinden yaşanan kapsamlı siber saldırıda Amerika Hazine Bakanlığı’nda bu modül olsaydı saldırı hazırlığı aşamasında zararlılar tespit edilebilirdi. Yine Eylül ayı sonu itibariyle DLP (Veri sızıntısı önleme) modülümüzü de canlıya alarak müşterilerimizin kullanımına sunduk.

Geçen yılki cironuz ve ihracatınız nedir? Bu yılki ciro ve ihracat hedefiniz nedir?

Şu an kazandığımız tüm geliri direkt ArGe’ye ve pazarlamaya yatırıyoruz. Yeni gelişmekte ve pazar bulan bir şirket olduğumuz için hedefimiz bir önceki yılı en az üçe katlamak. 2020 yılı ile gelir üretmeyebaşladığımız için 2021 yıl sonunda ilk kıyaslamalarımızı yapacağız.

2022 yılı itibariyle yurtdışına global pazaryerleri üzerinden ulaşarak iç piyasada edindiğimiz büyüklüğü burada geçme hedefindeyiz. Pazar yoklamaları yaptığımızda entegrasyon esnekliği ve SaaS model ile sunduğumuz PhishUp ile 3 milyon dolar üzeri bir geliri hedeflemekteyiz.

Şu an çalışan sayınız nedir?

İnovatif bir alanlarda gelişmekte olan bir şirket olarak hizmet verdiğimiz için kurum kültürümüzün ve AR-GE yeteneklerimizin ilk gün itibariyle doğru yönde şekil almasını önemsedik ve önemsiyoruz. Bu sebeple kurum içi iletişim kültürünün sağlıklı gelişmesi ve doğru kişiye doğru yeteneğin eşlenmesi gibi konularda zaman harcıyoruz.

Daha çok genç arkadaşları tercih edip onların enerjisi ile kurucu ortakların tecrübesini buluşturup çevik hareket eden ve hızlı öğrenen bir ortamı ayaklandırıyoruz. 2 yıl gibi bir zamanda pandemi gibi bir etkenin de olmasına rağmen 10 kişilik bir yazılım kadrosuna sahibiz.

Pandemi döneminde küçülen birçok firmanın aksine hayata geçirdiğimiz yeni ürünlerimiz ve projelerimizle ekibimizi büyütmeyi başardık.

Küresel ölçekte zor bir yıl olan 2020’yi nasıl geçirdiniz? 2021 yılında nasıl bir performans sergilediniz?

2020 yılında özellikle ürünlerimizin AR-GE çalışmalarına odaklandık. Doğru ürünün doğru konumlandırılması ve olgunluğunun zaman içinde gelişimini görmek için ilk müşterilerimizi edindik. Bu ilk müşterilerimiz özellikle ürünün geliştirme süreçlerinde doğru geri bildirim verilmesi noktasında destekleri büyük oldu.

Böylece sadece laboratuvar ortamında oluşturulmuş bir ürün geliştirme sürecinden ise müşteriye dokunmuş ve belirli bir problemi müşteri nezdinde çözebilen ürünler geliştirebildik. Sahada siber güvenlik far-kındalığının oluşmasıyla beraber yatırım bütçelerinin küçülmesi ve müşterilerle iletişim arayüzünün daralması sebebiyle satış aksiyonlarında daha çok efor harcamamız gerekti.

2021 yılı ile beraberde ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Böylece pandeminin dezavantajlı zamanlarını ürün geliştirmeye odaklamış olduk.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Yurtdışında büyüme planınız var mı?

Avrupa merkezli Celtic-Next ve ITEA gibi Eureka programlarında, iki farklı proje ile Avrupa organizasyonlarından kabuller aldık. Böylece dört farklı ülkeden 15 şirket ile beraber yürütülecek projelerin paydaşı olduk ve uluslararası pazarda iş birliği fırsatları elde ettik.

Uluslararası entegratörle iş birlikleri yaparak yaygınlaştırma yol haritamız için kilometre taşlarını şimdiden belirlemeye başladık. Global pazarda özellikle PhishUp ürünümüzle ölçeklenebilir büyümeyi hedeflemekteyiz.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Önümüzdeki dönemde mevcut modülleri müşterilerde deneyimlerken yanal ağ tespitini yapan bir modül geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Yine komuta kontrol merkezi tespit modülünün bulut tabanlı çalışması için geliştirmeler yaparak hzılı yaygınlaşmanın önünü açmayı istemekteyiz.

“GARANTİ BBVA PARTNERS İLE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

“Girişimciler için hızlandırma ve doğru kanallara ulaşmadaki yönlendirmeleri çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yapay zeka sistemiyle gerçek zamanlı analiz gerçekleştiren ve ortalama saldırı tehditlerini belirleyen ürünümüz PhishUp ile Garanti BBVA Partners programından kabul aldık.

Bu stratejik ortaklık ile güçlenerek büyümeye devam edeceğiz. Özellikle programdaki mentörlük desteği ve stratejik büyüme desteği girişimimiz üzerinde hızlandırıcı katkısı olduğundan bahsedebiliriz. Sorulara nokta atışı cevaplar alırken, girişimimizin ihtiyaçların hızlı tespitleri bizler için çok faydalı oldu.”