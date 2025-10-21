Ecogreen Enerji kimin? Halka arz tarihleri ne zaman? Şirketten açıklama var

Ecogreen halka arzı sermaye artırımı yoluyla gerçekleşecek. Halka arz 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde ECOGR koduyla "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile gerçekleşecek.

Gedik Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından yapılacak işlemde; şirket sermayesinin 430 milyon liradan 540 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 110 milyon TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul’da satışa sunulacak.

Halka arzda pay başına satış fiyatı 10,40 TL olarak belirlenirken, halka açıklık oranının yüzde 20,37 olarak gerçekleşmesi planlanıyor. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 144 milyon TL’ye ulaşması öngörülürken, halka arzdan 1 milyar 73 milyon 606 bin TL net gelir elde edilmesi bekleniyor. Halka arzdan elde edilecek net gelirin yüzde 70’i yatırım finansmanında, yüzde 20’si kredi ödemesi ve geri kalanı işletme sermayesinde değerlendirilecek.

ECOGREEN ENERJİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, "Ecogreen Enerji olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ederek sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunuyoruz. Ülkemizin 8 ilinde toplam otuz güneş, üç biyogaz ve iki biyokütle enerji üretim santralimiz ve bir gübre fabrikamızla faaliyet gösteriyoruz. 179,586 MW (hibrit yardımcı kaynak dahil 181,686 MW) seviyesinde toplam kurulu gücümüz ve yıllık 90.000 ton organomineral gübre üretim kapasitemizle geleceğin enerjisine ve sürdürülebilir tarıma yatırım yapıyoruz. Ecogreen Enerji olarak, sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmanın ve çevre dostu çözümler geliştirmenin önemine inanıyoruz. Halka arz sürecimizle birlikte, paydaşlarımızı da bu yeşil dönüşümün bir parçası haline getirerek gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz yeni fonla, sermaye yapımızı daha da güçlendirip ülkemize hem çevresel hem ekonomik açıdan değer oluşturacak proje ve yatırımları hayata geçireceğiz" diye konuştu.

HALKA ARZ GELİRİ

Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir bölümünün yatırımların finansmanında değerlendirileceğini ifade eden Uğurlu, şöyle devam etti: "Ecowind 3 şirketi altında proje süreci başlatılan 100 MWe Kırklareli-3 Elektrik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali yatırımımıza ilişkin çalışmalar halen devam ediyor. Ön lisansı alınan projemizi elektrik depolamalı RES olarak planlıyoruz. Şu anda ölçüm istasyonlarıyla birlikte harita ve jeolojik etüt çalışmalarımızı ve ÇED ile imar gibi lisans için gerekli olan süreçleri yürütüyoruz. Bu projenin yanı sıra enerji sektöründe şirketimizin yatırım kriterlerine uygun oluşabilecek yeni yatırım fırsatlarını da yakından takip ediyoruz. Elektrik Depolamalı Güneş ve Rüzgar Enerji Santrali gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek amacıyla ‘Proje geliştirme’ veya ‘Yeni Satın Alma’ yoluyla yurt içinde veya yurt dışında yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilir enerji yatırımlarımızla önümüzdeki dönemde de ‘Temiz, Yeşil ve Güçlü Bir Gelecek’ inşa etme yolunda ilerleyerek Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunacağız."

İHA'nın haberine göre Osman Uğurlu, şunları söyledi: "Ecogreen Enerji olarak sektördeki güçlü konumumuzu son yıllarda gösterdiğimiz yüksek performansımız ve finansallarımız ile de tescillemiş durumdayız. Şirketimizin daha önce yapımına başladığı ve tamamlanan enerji santrallerinin devreye alınması ve yeni projelerin de etkisiyle birlikte bu yılın ilk yarısında ciromuzu önemli oranda artırmayı başardık. Şirketimizin net satışları, 30 Haziran 2025 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 gibi rekor oranda artış göstererek 3 milyar 342 milyon TL’ye ulaştı. Toplam aktiflerimiz yine aynı dönem itibarıyla 29,5 milyar TL seviyesini aşarken, esas faaliyet karımız 30 Haziran 2025 itibarıyla 784 milyon 759 bin 803 TL oldu. Halka arzın büyüme ivmemize sağlayacağı katma değerle birlikte önümüzdeki dönemde finansal gücümüzü daha da pekiştireceğimize inanıyoruz"

HALKA ARZ DETAYLARI

ECOGREEN ENERJİ KİMİN?

Ecogreen Enerji’nin tek pay sahibi şirketin Yönetim Kurulu Başkanı da olan Osman Uğurlu.