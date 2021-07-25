Yıldırım Holding CEO’su Yüksel Yıldırım, yaşadığı ağır korona sürecinin ardından işinin başına döndü. Altı ayın ardından grubun yeni dönem yatırım planlarına odaklanan Yüksel Yıldırım, üç yılda satın almalar hariç 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söylüyor.

Dünyada krom madeninde üçüncü, konteyner liman işletmeciliğinde ise 12’nci sırada yer alan Yıldırım Holding’in CEO’su Yüksel Yıldırım, aralık ayında yaşadığı ağır korona sürecinin ardından sahalara döndü.

Altı ayın ardından grubun yeni dönem yatırım planına odaklanan Yüksel Yıldırım, önümüzdeki üç yılda 1,5 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını söylüyor.

Bu organik yatırımların yanı sıra inorganik yatırımlar içinde fırsatlara baktıklarını ve en son Libya ile görüşmeler yaptıklarını belirten Yıldırım, “Bugün satın alma değil, satış için uygun bir dönem yaşanıyor.

Talep çok fazla ve varlıkların değeri olması gerekenin üstünde. Biz de devletlerin ihalelerini yakından takip ediyoruz” diyor.

Yıldırım’a sorularımız ve aldığımız yanıtlar Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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