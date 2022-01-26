Denizli merkezli Uğurlular Tekstil, son yıllarda yenilebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin üçüncü kuşak temsilcisi Osman Uğurlu, “Türkiye’de ve İtalya’da enerji yatırımlarımız sürecek. 1 milyar TL olan ciromuzu yeni yılda 2 milyar 450 milyon TL’ye çıkaracağız” diyor.

Denizlili Uğurlu Ailesi’nin 1965 yılında el tezgahında başlayan üretim yolculuğu bugün ailenin üçüncü kuşağı ile devam ediyor.

İSO 1000 listesinde yer alan, 30’un üzerinde ülkeye ihracat yapan Uğurlular Tekstil, 2021 yılını 855 milyon TL ciro ile kapattı.

Ailenin üçüncü kuşağının da yönetimde yer almasıyla birlikte faaliyet alanını genişleten Uğurlular Tekstil, sürdürülebilirlik vizyonuyla 2015 yılında Uğurlular Elektrik’i kurdu.

2020 yılında da enerji alanındaki faaliyetler Ecogreen Enerji Holding çatısı altında birleşti. Güneş enerjisi santralleri, biyogaz ve biyokütle elektrik üretim tesisleri olan enerji şirketinin cirosu 2021 yılında 148 milyon TL’ye ulaştı.

Böylece toplamda 1 milyar TL ciroya ulaştıklarını söyleyen ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Uğurlular Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu sorularımızı yanıtladı.,

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