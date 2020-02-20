Yerli ilaç sanayiinin korunması şart - Ekonomist

Yerli ilaç sanayiinin korunması şart
Türkiye, ilaç sektöründe çok deneyimli, başarılı yöneticiler çıkardı. Bu yöneticiler sadece Türkiye’de değil, global ölçekte de önemli projelere imza attılar.
Bu isimlerden biri olan Tuygan Göker, 35 yıldan uzun bir süre Roche şirketinde üst düzey yöneticilik yaptı. 2008-2014 yılları arasında Roche Küresel Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı olarak 110 ülkeyi yönetti.
2014 yılında ise emekli oldu ve ‘girişimci’ kimliğiyle TR Pharm şirketini kurdu.
Bunun yanında İsviçre merkezli Ideogen AG şirketinde de başkan ve CEO olarak görev yapıyor.
Tuygan Göker ile şirketlerinin hedeflerini ve Türkiye ilaç sanayiini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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