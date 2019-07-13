Yurtdışında 200 mağazaya ulaşacağız
Bu yılı 870 milyon TL ciroyla kapatmayı planlayan Atasay, Almanya, İngiltere ve Fransa’nın ardından yakında Asya pazarına da açılmayı hedefliyor.
Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi olan Atasay CEO’su Atasay Kamer, “Hedefimiz yurtdışında 200 mağazaya ulaşmak” diyor.
15 yılda toplam 1 ton ürün satan Atasay’ın yurtdışında önemli bir hamle yapacağını dile getiren Atasay Kamer, “Hedefimiz yurtdışında 200 mağazaya ulaşmak” diyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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