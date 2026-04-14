Dünya Şampiyonu Furkan Özbek: "Hedefim Rekor Kırarak Avrupa Şampiyonluğu"

Furkan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyayı çok az bir farkla kaçırdığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Olimpiyat madalyasını kıl payı kaçırmak üzücü bir durum çünkü bütün sporcuların hayali olimpiyat madalyası. Ben iki olimpiyat gördüm ve 2024'te madalyaya gerçekten çok yakındım. Çok üzüldüm ama aynı zamanda dünyaya neler yapabileceğimi gösterdim. Artık çok daha profesyonel hissediyorum. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kesinlikle madalya alacağıma inanıyorum. Hatta hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Bu sene sonunda yapılacak dünya şampiyonasında da çok güzel bir derece yapıp "biz de varız" diyeceğiz."

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kadar sürecin sakatlıksız iyi geçmesini dileyen Furkan, "Hocalarımızın hepsi profesyonel, hepsinin güzel bir spor geçmişi var. Onların deneyimleri ve tecrübeleri sayesinde olduğumuz konumun çok daha üstüne çıkacağız. Ayrıca Gökhan Kuşçuoğlu hocamız beni yetiştiren hem bireysel antrenörüm hem de şu anda milli takımımızın başantrenörü, onun burada olması benim için de bir artı oldu." ifadelerini kullandı.

Büyükler milli takım kampında genç sporcularla da ilgilendiğini belirten Furkan, deneyim paylaşımının takım kültürü açısından büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.