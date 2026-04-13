Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (13 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün üç hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS), Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
Pay Başına Brüt Temettü: 15,00 TL
Pay Başına Net Temettü: 12,75 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 189,1 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
Pay Başına Brüt Temettü: 5,08 TL
Pay Başına Net Temettü: 4,318 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 119,52 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY)
Pay Başına Brüt Temettü: 2,5053686 TL
Pay Başına Net Temettü: 2,1295633 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 60,995 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)