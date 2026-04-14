Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (14 Nisan)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO)
Pay Başına Brüt Temettü: 6,25 TL
Pay Başına Net Temettü: 5,3125 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 93,70 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)