Müzakere masası ABD'nin Hürmüz Boğazı gibiı talepleri sebebiyle şimdilik dağıldı. İran başından beri duyurduğu kırmızı çizgilerden geri adım atmamaya çalışırken, önümüzdeki günler için ateşkes sona ermeden yeniden görüşmeler olabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. ABD ateşkesi, daha görüşmeler sürerken, Hürmüz'deki müdahale girişimiyle delmeye çalıştı. Müzakere masasında istediğini elde edemeyen Trump, donanmaya Hürmüz Boğazı’nı tüm gemilere kapatması için emir verdi.
16:47 Çin, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukasını "tehlikeli ve sorumsuz bir eylem" olarak görüyor
Çin, ABD'nin İsrail ile İran'a karşı yürüttüğü savaşta Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma girişimini "tehlikeli ve sorumsuz bir eylem" olarak gördüğünü bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuya ilişin değerlendirmede bulundu.
Taraflar arasında sağlanan geçici ateşkes hala yürürlükteyken ABD'nin askeri konuşlanmasını hızlandırdığını ve Hürmüz Boğazı'nı hedef alan bir ablukaya yöneldiğini kaydeden Sözcü Guo, "Bu, tehlikeli ve sorumsuz bir eylem." ifadesini kullandı.
Guo, ablukanın yalnızca cepheleşmeyi derinleştireceğini, gerilimi yükselteceğini ve halihazırda kırılgan durumdaki ateşkesin altını oyarak Boğaz'dan güvenli geçişi riske atacağını belirtti.
Ancak tam bir ateşkesin durumun iyileştirilmesine yönelik temel koşulları oluşturabileceğinin altını çizen Guo, "İlgili tarafları, ateşkes anlaşmasına uymaya, barış görüşmelerinin doğrultusuna bağlı kalmaya ve Hürmüz Boğazı'ndaki normal trafiğin en erken vakitte sürdürülebilmesi için somut adımlar atmaya çağırıyoruz." diye konuştu.
Guo, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve engelsiz geçişin ancak savaşa son vererek ve Körfez bölgesinde barış ile istikrarı tesis ederek gerçekleştirilebileceğini vurguladı.
"Bölge kritik eşikte"
Ateşkes durumunun son derece kırılgan olduğuna ve bölgenin kritik bir eşikte bulunduğuna dikkati çeken Guo, "Öncelik, savaş ateşini körüklemeye son vermek, zor kazanılan ateşkesin ivmesini sürdürmek olmalı. Tüm taraflar sorunun çözümü için diplomatik ve siyasi araçlara bağlı kalmalı." dedi.
Guo, Çin'in ilgili taraflarla birlikte çalışarak yapıcı rol oynamayı ve bölgede barış ile istikrarın tesisi için olumlu rol oynamayı sürdüreceğini kaydetti.
Çinli Sözcü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in İran'a silah sağlaması halinde yüzde 50 ek gümrük tarifesi uygulayacağına yönelik açıklamasına ilişkin, Çin'in askeri ürünlerin ihracatı konusunda daima ihtiyatlı ve sorumlu bir tutum izlediğini, bunların satışını, kanun ve yönetmelikler ile uluslararası yükümlülüklere uygun olarak sıkı denetim altında tuttuğunu belirterek, ABD'nin bunu Çin'e gümrük tarifelerini yükseltmek için bahane olarak kullanması halinde kararlı karşı tedbirler alacaklarını söyledi.
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı ablukası
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.
Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan saat 17.00'de (TSİ) İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.
16:21 İran'ın Kuveyt'teki üslere saldırısında en az 2 ABD helikopterinin vurulduğuna ilişkin uydu görüntüleri paylaşıldı
Uydu görüntülerinde, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Kuveyt'teki iki Amerikan üssünde ABD ordusuna ait CH-47 Chinook ve Sikorsky CH-53 Sea Stallion modeli iki helikopterin daha İran'ın misillemelerinde vurulduğu görüldü.
İran basını, İran'ın karşı saldırılarında Kuveyt'teki Kamp Buehring ve Ali el-Salim Hava üslerindeki hasarın uydu görüntülerini paylaştı.
Görüntüler, Kuveyt'teki Kamp Buehring'in ana pistinde, 29°21'12.23"N, 47°31'04.26"E koordinatlarında bir ABD ordusuna ait CH-47 Chinook ağır yük helikopterinin vurulduğunu gösteriyor.
Bir başka görüntüde de Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü içindeki bir helikopter pistinde, Sikorsky CH-53 Sea Stallion olduğu düşünülen büyük bir helikopterin de vurulduğu görülüyor.
İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine karşı saldırılar başlatmıştı.
Saldırılarda ABD'ye ait üslerdeki birçok uçağın da kullanılamaz hale geldiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.
Amerikan uydu görüntüleme şirketi Planetlabs, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, uydu görüntüleme cihazı sağlayıcılarından savaş bölgesine ait görüntülerin dağıtımını süresiz olarak ertelemelerini istediğini duyurmuştu.
15:46 Macron, Trump ve Pezeşkiyan'dan İslamabad'daki görüşmelere yeniden başlamalarını istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan görüşmelerin yeniden başlatılmasını istediğini bildirdi.
Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü ifade etti.
Görüşmede, İslamabad'da askıya alınan müzakerelerin yeniden başlatılmasını, yanlış anlamaların giderilmesini ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesini istediğini belirten Macron, "Özellikle ateşkesin tüm taraflarca tam olarak uygulanması ve Lübnan'ı da kapsaması şarttır." ifadesini kullandı.
Macron, Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede, kısıtlama veya geçiş ücreti olmaksızın koşulsuz olarak yeniden açılması gerektiğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'in 17 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için "çok taraflı ve savunma amaçlı" misyona katılmaya hazır ülkeleri bir araya getirecek bir konferansa ev sahipliği yapacağını hatırlattı.
ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan'da görüşmeler yapılmış, taraflar yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden anlaşmaya varamadan ayrılmıştı.
15:09 İranlı Bakan, ülkesinin petrol satışlarının sürdüğünü söyledi
İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, ülkesinin petrol satışlarını sürdürdüğünü ve elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta, ülkede meydana gelen hasarların onarımı için kullanılacağını söyledi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Petrol Bakanı Paknejad, ABD-İsrail saldırıları sırasında ülkesinin petrol sektöründe çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
İran'ın ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası'ndan ihracat operasyonlarının kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Paknejad, "İsfend (20 Ocak-20 Şubat) ve Ferverdin (20 Şubat-20 Mart) aylarındaki petrol satışları ülke için şu ana kadar olumlu ve cesaret verici oldu. Petrol endüstrisi çalışanları özverili bir şekilde sorumluluklarını yerine getirdi." ifadelerini kullandı.
Bakan Paknejad, geçen ay İran ham petrolünün satış fiyatının önemli ölçüde yükseldiğine işaret ederek, elde edilen gelirin bir kısmının ABD ve İsrail'in petrol tesislerine saldırılarıyla meydana gelen hasarın onarımı için kullanılacağını kaydetti.
14:17 Tahran'da ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için "Minab'ın Gözleri" sergisi düzenlendi
İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta saldırıların ilk gününde Minab kentindeki bir ilkokula düzenlediği bombardımanda hayatını kaybeden çocuklar için "Minab'ın Gözleri" adlı sergi düzenlendi.
ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitiren öğrencilerin fotoğrafları Tahran'daki Tecriş Meydanı'na asıldı.
Tahran Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Minab’ın Gözleri" adlı organizasyonda, saldırıda hayatını kaybeden çocukların masumiyeti vurgulandı. Tecriş Meydanı'na asılan fotoğraflarda çocukların özellikle gözleri ön plana çıkarıldı.
Serginin proje müdürü Rıza Golpayegani, yaptığı açıklamada, "ruhun penceresi" olan gözlerin özellikle hüzün ve savunmasızlık gibi derin insani duyguları ifade etmenin bir yolu olduğunu söyledi.
Golpayegani, ABD ve İsrail'in çocukları hedef alan saldırılarının unutulmaması gerektiği düşüncesiyle hazırlanan bu çalışmanın, sanatsal yönünün yanı sıra anıtsal bir nitelik taşıdığı ifade etti.
ABD-İsrail'in, İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği bombardımanda çocuklar ve öğretmenler dahil 185 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
13:55 Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün tesisine ilişkin konferans, 17 Nisan'da Paris'te düzenlenecek
Fransa’nın başkenti Paris’te, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine ilişkin uluslararası konferansın 17 Nisan’da düzenleneceği bildirildi.
Elysee Sarayının açıklamasında, Paris'in ABD/İsrail-İran savaşına "taraf olmayan" ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden kurulmasını amaçlayan ülkelerin bir araya geleceği uluslararası konferansa ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın eş başkanlık edeceği konferansın 17 Nisan’da yapılacağı duyuruldu.
Macron, "savaşan taraflardan ayrı ve tamamen savunma amaçlı" olan Hürmüz Boğazı misyonunun sahadaki durum elverdiği andan itibaren harekete geçeceğini kaydetmişti.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında bulunan, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.
Pakistan'da 11 Nisan’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden bir sonuca varamadan ayrılan taraflar anlaşmaya varılamamasındaki sebeplerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağını açıklamıştı.
13:23 İran: "Netanyahu'nun ABD yönetimi beni her gün bilgilendiriyor" açıklaması Washington'un "aşağılanmasıdır"
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'li yetkililerin kendisini her gün bilgilendirdiğine dair açıklamasını, Washington yönetimi için "yapısal aşağılanma" olarak nitelendirdi.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Netanyahu'nun, "ABD yönetiminin üyelerinin her gün kendisini bilgilendirdiği gibi ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de İran-ABD görüşmelerinin detaylarını kendisine bizzat ilettiğine" dair açıklamasını değerlendirdi.
"Tarihte ilk kez, bir hükümetin üst düzey yetkilisi başka bir devletin liderine 'günlük brifingler' veriyor." ifadelerini kullanan Arif, "Sorun bizde değil, bu yapısal bir aşağılama meselesi." yorumunu yaptı.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, "Amerikan halkı, Beyaz Saray'ın fiilen başka bir rejimin rapor verme şubesine dönüştüğünü fark ediyor mu?" sorusunu yöneltti.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ülkesinin müzakere heyetine liderlik etmişti.
İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin İsrail'in etkisi altındaki ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.
Görüşmelerin ertesi günü Netanyahu yaptığı açıklamada, "Dün Başkan Yardımcısı Vance ile görüştüm. İslamabad'dan dönüş yolunda uçağından beni aradı. Bu yönetimin üyelerinin her gün yaptığı gibi, müzakerelerin çöküşü hakkında bana ayrıntılı bilgi verdi." ifadelerini kullanmıştı.
12:46 Avustralya, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına büyük önem verdiklerini bildirdi
Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına büyük önem verdiklerini ancak Boğaz'ın açılmasına yönelik çabaların başlayabilmesi için ABD ile İran arasında geçici ateşkesin kalan süresinde ne olacağını ve Boğaz'daki şartları görmeleri gerektiğini belirtti.
Marles, ABC News'ün programında Orta Doğu'daki gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisi olması gerektiğini belirten Marles, "Tabii ki Hürmüz Boğazı'nın ve küresel yakıt tedariki zincirinin açılmasına büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.
Marles, ABD, İngiltere ve Fransa gibi ortaklarıyla bu konu üzerinde çalıştıklarını dile getirerek Avustralya'nın Hürmüz Boğazı'na ilişkin atılacak adımlarda nasıl bir rol oynayabileceğinin değerlendirildiğini ancak her şeyin şartlara bağlı olduğunu belirtti.
Şartların "belirsiz" olduğunu kaydeden Marles, "Ateşkesin (süresinin) kalanında ne olacağını ve Hürmüz Boğazı'ndaki şartları görmemiz gerekiyor. Ancak o zaman bazı çabalar başlayabilir." dedi.
Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.
12:07 İsrail televizyonu: CENTCOM Komutanı İsrail'i ziyaret ederek Genelkurmay Başkanı ile görüşecek
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İsrail'i ziyaret ederek Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile görüşeceği belirtildi.
İsrail'in i24 televizyonu, Cooper'ın İsrail'e kamuoyuna duyurulmamış bir ziyaret gerçekleştireceğini kaydetti.
Haberde, Cooper'ın bugün ilerleyen saatlerde İsrail'e ulaşacağı ve Genelkurmay Başkanı Zamir'in de aralarında bulunduğu İsrailli askeri yetkililerle görüşmeler yapacağı ifade edildi.
Cooper, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüşmüş, ikilinin bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı bildirilmişti.
11:41 Çin lideri Şi'den Orta Doğu'da "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine bağlılık çağrısı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle çatışmanın tırmandığı Orta Doğu ve Körfez bölgesinde "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine bağlılığın, sürdürülebilir güvenlik mimarisinin inşası için gerekli olduğunu belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi ülkesini ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi için genel ilkeler çerçevesinde 4 maddelik öneride bulundu.
Orta Doğu'da ve Körfez bölgesinde ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik mimarisini inşa etmenin zorunlu olduğunu ifade eden Şi, bunun için "barış içinde bir arada yaşama" ilkesine bağlılığın gerekli olduğunu vurguladı.
Şi, "ulusal egemenlik" ilkesine bağlı olmanın önemine işaret ederek, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki tüm ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve tüm ülkelerin yurttaşlarının, tesislerinin ve kurumlarının güvenliğinin etkin şekilde korunması gerektiğini kaydetti.
"Uluslararası hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlı kalınması, uluslararası hukukun otoritesinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Şi, dünyanın güçlü olanın dilediğini yaptığı orman kanununa dönmesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.
Şi, kalkınma ve güvenlik arasında eş güdüm sağlanmasının gereğini vurgulayarak, tüm taraflara Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin kalkınmasına elverişli ortamın oluşturulması için birlikte çalışmaları çağrısında bulundu.
Al Nahyan, kritik dönemde Çin'i ziyaret ediyor
Veliaht Prens Al Nahyan da görüşmede, Çin'in Orta Doğu'da krizin çözümüne yönelik pozitif çabalarını takdir ettiklerini belirterek, taraflar arasında ateşkesin sağlanması, çatışmaların durdurulması, bölgesel barış ile istikrarın en kısa sürede sağlanması, uluslararası gemi taşımacılığının güvenliğinin tesis edilmesi ve krizin küresel ekonomi ile enerji güvenliğine daha büyük zarar vermesinin önlenmesi için Çin ile yakın iletişimi ve eş güdümü sağlamaya hazır oldukları mesajını verdi.
Al Nahyan, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da gerilimin hakim olduğu bir dönemde Çin'i ziyaret ediyor.
BAE, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın misilleme saldırılarına hedef olmasının yanı sıra küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğindeki kesintilerden doğrudan etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
BAE ve Körfez ülkelerinin yanı sıra Irak ve İran'ı dünya pazarlarına bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ana güzergahı konumunda bulunuyor.
Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.
Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.
11:15 Pakistanlı yetkiliden "ABD-İran ikinci tur müzakereleri için tarih belirlenmedi" açıklaması
Pakistanlı diplomatik bir yetkilinin, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmeler için herhangi bir tarih belirlenmediğini söyledi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna bilgi veren Pakistan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili medyadaki spekülasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Pakistanlı yetkili, "ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakereler için tarih belirlenmedi." ifadelerini kullandı.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.
10:53 WSJ: Suudi Arabistan, ABD'ye İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için baskı yapıyor
Suudi Arabistan'ın, İran'ın diğer ticaret rotalarını hedef almasından endişe duyması nedeniyle ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasını kaldırması için Washington yönetimine baskı yaptığı iddia edildi.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan Suudi Arabistanlı yetkililer, Riyad yönetiminin, ABD'nin İran ile müzakere masasına dönmesini istediğini belirtti.
Yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sonrası Tahran yönetiminin Babülmendep Boğazı gibi diğer uluslararası ticaret rotalarını hedef almasından endişelendiğini, bu nedenle Washington'a ablukayı sonlandırarak müzakere masasına dönmesi konusunda baskı yaptığını ileri sürdü.
Suudi Arabistan'da enerji sektöründen yetkililer ise yaptıkları açıklamada, ülkenin, İran destekli Yemen'deki Husilerden "Babülmendep Boğazı'ndan geçen gemilerine saldırmama taahhüdü" aldığını öne sürdü. Ancak yetkililer, Suudi Arabistan'ın, ABD'ye durumun "belirsiz" olduğunu, Husilerin "daha agresif" karşılık verebileceğini ifade ettiğini aktardı.
Öte yandan, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly yaptığı açıklamada, Donald Trump yönetiminin Körfez'deki müttefikleriyle yakın iletişimde olduğunu ve İran'ın ABD ile diğer ülkelere baskı yapmamasını sağlamaya çalıştığını savundu.
Trump, konuyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan ABD Deniz Kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulunmuştu.
10:26 ABD Enerji Bakanı, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların petrol fiyatlarını zirveye taşıyabileceğini söyledi
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan aksaklıkların sürmesi nedeniyle petrol fiyatlarının gelecek birkaç hafta içinde zirve yapabileceğini söyledi.
Wright, Semafor World Economy Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin enerji fiyatları üzerine etkisini değerlendirdi.
İran ile yaşanan gerilimin onlarca yıldır enerji arzı açısından risk oluşturduğunu belirten Wright, Donald Trump yönetiminin bu sürecin geçici etkiler yaratacağını öngördüğünü dile getirdi.
Wright, "Hürmüz Boğazı'ndan anlamlı gemi trafiği sağlanana kadar enerji fiyatlarının yüksek ve hatta artıyor olduğunu görebiliriz. Petrol fiyatlarının zirve yapması da muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.
Fiyatların düşüşe geçmesinin ise savaşın sona ermesine bağlı olduğunu aktaran Wright, yaz aylarına kadar düşüş görmenin "iddialı" olacağını söyledi.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.
10:12 İran Hükümet Sözcüsü: "ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan zarar tahminen 270 milyar dolar"
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaşta ülkedeki maddi zararın 270 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi.
Rus Ria Novosti Haber Ajansına konuşan Muhacirani, İran'ın, ABD-İsrail saldırıları nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesini istediğini belirtti.
Pakistan'da 11 Nisan'da ABD ile yapılan görüşmelerde de İran'ın savaş tazminatını gündeme getirdiğini aktaran Muhacirani, "Zararlar genellikle birkaç katmanda incelenmelidir. İran'ın ABD ve İsrail saldırılarından kaynaklanan kayıplarının şu anda yaklaşık 270 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor." dedi.
09:39 ABD'nin ablukasına rağmen Çin menşeli "Rich Starry" gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatmasına rağmen Çin menşeli ve sahibi ABD yaptırımlarına tabi olan "Rich Starry" adlı gemi Boğaz'dan geçti.
Uluslararası gemi takip sistemi Marine Traffic adlı internet sitesinin verilerine göre, ABD'nin abluka uygulayacağını duyurduğu Hürmüz Boğazı'ndan Çin menşeli bir gemi geçti.
Sahibi ABD yaptırımlarına tabi olan "Rich Starry" adlı gemi, kimyasal taşımak için kullanılıyor ve orta menzilli bir tanker olduğu görülüyor.
09:11 İranlı yetkili, müzakere heyetinin saldırı tehdidi nedeniyle Tahran'a farklı güzergahtan döndüğünü belirtti
İran nükleer müzakere heyetinde danışmanlık görevini yürüten ve İslamabad’a giden müzakere heyetindeki Prof. Dr. Muhammed Marandi, ülkeye dönen heyeti taşıyan uçağın tehditler nedeniyle rotasını değiştirdiğini, Meşhed’e indikten sonra heyet üyelerinin tren ve kara yoluyla Tahran’a geçtiğini ifade etti.
Lübnan merkezli Al Mayadeen haber kanalına açıklama yapan Marandi, İran heyetinin muhtemel saldırı istihbaratı alınmasının ardından ülkeye farklı güzergah üzerinden dönüş yaptığını belirtti.
Marandi, İran heyetini taşıyan uçağın tehditler nedeniyle rotasını değiştirdiğini, Meşhed kentine indikten sonra heyet üyelerinin tren ve kara yoluyla Tahran’a geçtiğini kaydetti.
Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı
ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.
08:34 İran ve ABD heyetlerinin bir sonraki görüşmesinin perşembe günü olabileceği iddia edildi
ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası iki tarafın heyetlerinin bir sonraki yüz yüze görüşmeyi perşembe yapabileceği iddia edildi.
Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran yönetiminden yetkililerin, geçici ateşkes süresi dolmadan görüşme niyetinde olduğunu belirtti. Yetkililer, yeni bir görüşmenin yapılmasına yönelik sürecin devam ettiğini ve bunu yapmak için iki tarafın da niyetinin olduğunu ileri sürerek, müzakerelere katılım sağlayacak heyetlerin kimlerden oluşacağına dair bilgi vermedi.
Görüşmelerin yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceği ancak İsviçre'nin Cenevre kentinin de ihtimaller dahilinde bulunduğunu öne süren yetkililer, müzakerelerin perşembe günü yapılabileceğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu ima ederek, "İran'la birçok konuda anlaştık ama nükleer konusunda anlaşmadık ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
İranlıların kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini ileri süren Trump, kimlerle görüştüklerini ise paylaşmamıştı.
06:32 İran'da internet kesintisinin ekonomiye zararının günlük en az 30 milyon dolar olduğu iddia edildi
İran Ticaret Odası Bilgi Tabanlı Ekonomi Komisyonu Başkanı Afşin Kolahi, İran'da internetin uluslararası erişime kapalı olmasının ekonomiye zararının 30 ila 40 milyon dolar arasında olduğunu söyledi.
İran'dan yayın yapan donya-e-eqtesad haber sitesine göre, Kolahi, İran Ticaret Odası'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, "İnternet kesintisinin günlük doğrudan zararı 30 ila 40 milyon dolar, dolaylı zararı yaklaşık 70 ila 80 milyon dolar civarında." dedi.
İranlı yetkili, söz konusu zararın günde 2 enerji santrali maliyetine denk olduğunu ve bu zararı (savaştan bağımsız) ülkenin kendi kendine verdiğini kaydetti.
İran'da uluslararası internet erişimi yakın geçmişte ilk olarak 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi, 26 Ocak 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, söz konusu kesintinin ülke ekonomisine günlük zararının 34 milyon 500 bin dolar civarında olduğunu söylemişti.
ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana İran'da 46 gündür uluslararası internet erişiminin bulunmadığı belirtiliyor.
05:40 ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran ile Pakistan'daki görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini söyledi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da yapılan görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran’a bağlı olduğunu savundu.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Amerikan Fox News kanalına İran ile müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.
Pakistan’daki İran heyetinin anlaşma sonuçlandırma yetkisine sahip olmadığını iddia eden Vance, ABD heyetinin bu nedenle oradan ayrıldığını öne sürdü.
Vance, daha fazla görüşme olup olmayacağı ve nihayetinde bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda “bence top (karar) İran’ın sahasında” yorumunda bulundu.
“İran'ın ekonomik olarak normal bir ülke olabilmesi için nükleer silah peşinde olmaması gerektiğini” savunan Vance, anlaşma sağlanamamasına rağmen görüşmelere ilişkin çok ilerleme kaydettiklerini söyledi.
Vance, “Bazı iyi görüşmeler yaptık. Sanırım ilk kez İran hükümeti ile ABD hükümetinin bu kadar üst düzeyde görüştüğünü gördünüz.” dedi.
03:10 İran savaşta hasar gören tüm ulaşım altyapısının onarıldığını duyurdu
İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ABD ve İsrail saldırılarında zarar gören tüm altyapının onarıldığını belirterek ülkenin ulaşım ağında bir sorun kalmadığını belirtti.
İran devlet televizyonuna göre, Sadık, ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınan ulaşım hatlarına ilişkin açıklama yaptı.
Sadık: “Şu anda ülkede hiçbir karayolu, demiryolu, otoyol veya cadde güzergahı kapalı değil ve hasar gören güzergahlar mümkün olan en kısa sürede yeniden açıldı.” ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla süreç savaşa dönüşmüştü.
ABD ile İsrail İran’ın altyapısına saldırılar düzenlemiş, savaşın son günlerinde yollar hedef alınmıştı.
ABD ile İran 8 Nisan’da geçici ateşkes ilan etmişti.
01:00 İran'dan "Hürmüz'e yönelik herhangi bir tehdidin dünya için geniş kapsamlı sonuçları olur" uyarısı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’na yönelik herhangi bir tehdidin "dünya için geniş kapsamlı sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.
İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin son durumunu ele aldığını bildirdi.
Pezeşkiyan, ülkesinin yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelere devam edeceğini vurgulayarak, ateşkesin şartlarını "açıkça" ilan ettiklerini ve buna uyacaklarını belirtti.
ABD'nin "maksimalist isteklerinin" bir anlaşmaya varılmasını engellediğini ifade eden Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı’na yönelik herhangi bir tehdit, dünya için geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır." uyarısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Lübnan’ın da ilk ateşkes anlaşmasına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.