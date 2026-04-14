"Tarihin en büyük enerji krizini stok yönetimiyle sorunsuz atlattık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1973 ve 1979 petrol krizleri ile 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın toplamından daha büyük bir enerji arz ve fiyat krizlerini beraberinde getiren çok önemli günlerden geçildiğini belirterek, "Allah'a şükür hükümetimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli stoklamaları zamanında yaptığı için biz hiçbir arz krizi yaşamadık." dedi.

Bolat, Fuar İzmir'de düzenlenen 31. Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı açılışında Türkiye'nin jeolojik yapısı sayesinde en zengin doğal taş rezervlerine sahip ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Doğal zenginliklerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetim ve denetiminde, çevreye ve topluma duyarlı şekilde çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Bolat, "2025 yılında madencilik sektörü ihracatımız 6 milyar 400 milyon dolara ulaşmıştır ve geçen yılki 273,3 milyar dolarlık toplam mal ihracatımızdan yüzde 2,34 bir pay almıştır. Doğal taş sektöründe ise 2,1 milyar dolarlık ihracatımız söz konusudur. Çin ve İtalya'dan sonra en fazla doğal taş ihraç eden 3. ülke konumuna ulaştık." diye konuştu.

Bakan Bolat, dünyanın en büyük doğal taş fuarlarının Çin, İtalya ve Türkiye'de düzenlendiğini anlatarak, Türkiye ile İtalya'nın bu alanda işbirliği yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin dünya doğal taş ihracatının yüzde 11,6'sını gerçekleştirdiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bundan uzun yıllar önce biraz dövünürdük, 'Bizim mermerimiz, granitimiz var ama hep blok olarak gidiyor. Onu alanlar işliyor ve 1'e 5, 1'e 6, 7 değer katarak satıyorlar. Esas geliri de onlar elde ediyor' diye. Ancak işlenmiş doğal taş, mermer, granit ihracatında yüzde 65'lik bir hacme ulaştık. İnşallah bunu yüzde 80'lere, 90'lara da çıkaracağız. Bunun olabilmesi için teknolojiye, makineye ihtiyaç var. Bu noktada da ülkemiz Allah'a şükür gelişti, teknolojisini yükseltti ve kesme makinelerini ve işleme makinelerini da çok büyük ölçüde Türkiye'de üretiyoruz ve ithalata ihtiyaç duymuyoruz."

Bolat, Marble İzmir'in simgeleşmiş bir fuar olarak dünyadaki doğal taş müşterileri, satıcıları, üreticilerini bir araya getirdiğini belirterek fuara bu yıl 100'den fazla ülkeden 1000'e yakın katılımcı firma katıldığını, 70 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.

Geçen yıl fuar katılımcılarına 34,6 milyon lira hibe destek sağladıklarını, bu yıl daha da artırmayı hedeflediklerini aktaran Bolat, Marble İzmir'i prestijli fuar kategorisine yükselttiklerini anlattı.

"Çok önemli günlerden geçiyoruz"

Bakan Bolat dünyada siyasi, diplomatik ve ekonomik alanlarda ciddi sarsıntılar yaşandığını, sıcak çatışmaların önemli bir kısmının Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada gerçekleştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"1973 petrol krizi, 1979 petrol krizi, 2022 Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının hepsinin toplamından daha büyük bir enerji arz krizi ve enerji fiyat krizini beraberinde getiren çok önemli günlerden geçiyoruz. Birçok ülke petroldü, doğal gazdı, LNG'ydi, LPG'ydi, gübreydi, petrokimyaydı sıkıntılara düştüler, arz problemi yaşıyorlar. Ama Allah'a şükür hükümetimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı, Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli stoklamaları zamanında yaptığı için biz hiçbir arz krizi yaşamadık. Dünya piyasalarındaki enerji fiyatlarındaki çılgın artış ve oynaklıklar karşısında da vatandaşlarımızın ve üretimin etkilenmemesi için eşel mobil sistemiyle gayret ettik."

Bu sarsıntıların bütün dünyada enflasyonist etki meydana getirmeye başladığını ifade eden Bolat, dünya ticaretinde de bu yıl bir miktar geçen yılki artış hızının gerisinde kalınabileceğini anlattı. Bolat, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ne kadar hızlı biterse yukarı çıkmanın da daha hızlı olacağını beklediklerini kaydederek, "Ama dünyanın ekonomik büyüme oranı geçen yıldan biraz daha aşağıya düşebilecek." dedi.

Bakan Bolat, küresel zorluklara rağmen Türkiye'nin 22 çeyrektir büyümesini sürdürdüğünü sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Bolat ve protokol üyeleri kurdele keserek fuarın açılışı yaptı, stantları gezdi. Doğal taş sektörünün üretim, tasarım, teknoloji ve ticaret alanındaki paydaşlarını buluşturan fuar 17 Nisan'da sona erecek.