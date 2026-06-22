TFF açıkladı: Süper Lig'de takım harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig ekipleri için uygulanacak takım harcama limitlerini duyurdu. Son şampiyon Galatasaray, 9 milyar 6 milyon liralık limit ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş da milyarlarca liralık bütçeleriyle üst sıralarda yer aldı.

En yüksek limit Galatasaray’ın oldu

TFF'nin açıklamasına göre, Süper Lig'de yeni sezonun en yüksek takım harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile Galatasaray'a tahsis edildi.

Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 liralık limit ile Fenerbahçe takip etti. Beşiktaş'a 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 liralık harcama limiti verilirken, Trabzonspor'un limiti 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 lira olarak belirlendi.

İşte takımların harcama limitleri

TFF verilerine göre Süper Lig'de en yüksek harcama limitine sahip ilk 10 takım şöyle sıralandı:

Galatasaray: 9,0 milyar TL

Fenerbahçe: 6,3 milyar TL

Beşiktaş: 4,1 milyar TL

Trabzonspor: 2,5 milyar TL

Çaykur Rizespor: 1,8 milyar TL

Samsunspor: 1,1 milyar TL

Konyaspor: 1,1 milyar TL

Başakşehir: 1,09 milyar TL

Kocaelispor: 953,7 milyon TL

Erzurumspor FK: 893,3 milyon TL

Amedspor, Çorum FK ve Erzurumspor FK aynı limite sahip

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor, Çorum FK ve Erzurumspor FK için aynı harcama limiti belirlendi. Üç kulübün de limiti 893 milyon 261 bin 956 lira oldu.

Gaziantep FK'ya 817,9 milyon lira, Gençlerbirliği'ne 805,7 milyon lira, Eyüpspor'a ise 801,1 milyon lira harcama hakkı tanındı.

En düşük limit Alanyaspor'un

2026-2027 sezonunda Süper Lig'in en düşük takım harcama limiti ise 571 milyon 608 bin 883 lira ile Corendon Alanyaspor'a verildi.

Göztepe 678,2 milyon liralık, Kasımpaşa ise 647,9 milyon liralık limit ile listenin alt sıralarında yer aldı.