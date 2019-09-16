Düşüş ve gerçekler
TCMB Başkanı Murat Uysal, başkan olarak girdiği ikinci toplantıda da beklentileri aşan faiz indirimine imza attı. Para politikası faiz oranı, yeni kararla birlikte yüzde 16,5’e geriledi.
TCMB Başkanı Murat Uysal, başkan olarak girdiği ikinci toplantıda da beklentileri aşan faiz indirimine imza attı. Para politikası faiz oranı, yeni kararla birlikte yüzde 16,5’e geriledi.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Bunu takiben, başta kamu bankaları olmak üzere, ticari ve bireysel kredi faizlerinden de indirim haberleri geldi.
Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan cuma günü gelen basın bültenlerinde ticari kredi faiz oranları için “yüzde 13-13,5 ile başlayan oranlarda…” ifadesine yer verildi. Doğal olarak “firma rating’i, verimliliği ve vadeye bağlı olmak üzere…” kriterleri de sıralandı.
Ben de piyasada oluşan güncel oranları öğrenmek için kredibilitesi yüksek faktoring şirketlerinden birinin genel müdürünü aradım. Bankalardan yüzde kaç ile kredi sağladıklarını sordum. Önündeki beş bankanın oranlarını okudu. Oranlar yüzde 18 ile yüzde 20.25 arasında değişiyordu.
Muhtemelen diğer faktoring şirketleri de benzer oranlarda fon sağlıyor. Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) eklenince doğal olarak yıllık maliyet bir miktar daha yükselecek. Sizce faktoring şirketleri, kaç puan daha üzerine ekleyerek müşterilerine satacak?
Gelelim yatırımcı tarafına… Bireysel yatırımcı ve şirketlerin satın aldıkları döviz miktarı haftalık 500-600 milyon dolardan 300-400 milyon dolara geriledi. Bireysel yatırımcıların bankadaki döviz mevduatı 110 milyar dolara dayandı.
Eylül ayı itibariyle 184 milyar dolar düzeyinde açık pozisyon taşıyan şirketlerimizin döviz mevduatı da 74,3 milyar dolara ulaştı. İş Yatırım’ın yaptığı hesaba göre, hane halkı mevcut döviz varlığını yılbaşına göre 19,8 milyar dolar, şirketler de 9,7 milyar dolar artırdı.
Mevduat faizlerinin yüzde 14 seviyesinde dolaştığı, stopaj kesintisiyle yüzde 12 net gelir anlamına gelen bu yapı, önümüzdeki dönemde nasıl evrilecek? Yatırımcı, ‘garanti’ getiriye razı mı olacak, farklı alternatiflere mi yönelecek? Ağustos ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 15 olabilir ama yıllık ortalama enflasyonun yüzde 19,62 olduğunu anımsatırım.
Tasarrufa gereksinim varsa, yatırımcının ana parasının erimesine yol açmamak gerektiği ortada. Yatırımcıların büyük bir bölümünün, bugünlerde ana parayı korumanın yüksek getiri peşinde koşmaktan daha öncelikli olduğunu bildiği kanısındayım.
Kredi kullanamamaktan, yüksek faizlerden, gayrimenkul teminatının değerindeki düşüşten şikayet eden iş insanlarına önerim, mevcut koşulları ‘siyasi’ etkiden uzak bir şekilde değerlendirmeleri. Unutmamak gerekiyor ki, likidite sadece şirketler için değil bankalar için de geçerli…
Haber müdürümüz Talip, yeni faiz indirimiyle birlikte piyasa dinamiklerinin nasıl değiştiğini finans dünyasının oyuncularıyla konuştu. Portföylerde altının payı yükseliyor. Bu yüzden bu haftaki kapak haberimizi, geçen haftanın kapak haberiyle birlikte okumanızı öneriyorum.
Moralitenin yüksek olduğu bir hafta diliyorum.
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