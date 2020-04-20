Aralık ayı sonlarında Çin’in Vuhan kentinde görüldü, Türkiye’de ilk vakanın ilan edildiği tarih ise 11 Mart oldu. Kısa bir süre zarfında #evdekal çağrıları kabul gördü ve iş dünyasının büyük bir bölümü eve kapanma kararı aldı. Biz ne yaptık?

En güncel haberlerimizi www.ekonomist.com.tr’den paylaştık, haftalık periyodumuzu ise olağanüstü koşullar bitene kadar 15 güne çıkardık. Bir ayı aşkın bir süredir Ekonomist’i, tek bir kağıt çıkışı olmadan, hiçbir arkadaşımızla fiziki ortamda olmaksızın hazırladık ve dergiyi baskıya gönderdik.

Dijital mecralardan veya kağıt baskı olarak okuduğunuz Ekonomist, dijital altyapısı uygun olduğu için sizlere ulaşabiliyor.

Salgın, Çin’in gündeminden yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Çin sırasını savdı, şu anda Amerika, Kıta Avrupası, Afrika ve Ortadoğu’ya ciddi anlamda hem doktor hem de malzeme yardımı yapıyor.

Malzeme deyip geçmeyin! Maske, eldiven, siperlik, koruyucu elbiseler yüzünden 60-70 yıllık ekonomik ve askeri ittifakların üyeleri arasında kavgada söylenmeyecek suçlamalar yapıldı. Ventilatör için yapılan kavgadan, el koyma ve hatta hırsızlık girişimlerinden hiç bahsetmiyorum bile…

Geçen sayımızda, yine bu köşede, “Her zaman bir çıkış vardır” ifadesini kullanmıştım. Bu sayımızda kapak haberimizde, bu ifadeyi doğrulayacak, ‘güven’ duygusunu güçlendirecek girişimlere yer verdik.

Yıllarca İTÜ, ODTÜ, Yıldız, Bilkent, Hacettepe gibi köklü üniversitelerin teknokentlerinde üretilen yeni teknolojileri sayfalarımıza taşıdık. Kuluçka merkezlerinden çıkan start up’ların öyküleriyle sizleri buluşturduk. Bu sayıda ise sadece Covid-19 odaklı çalışmaları araştırdık.

Arçelik başta olmak üzere, büyük kurumsal şirketlerin hızlı bir şekilde salgına karşı gereksinim duyulan malzemeleri üretecek bir yapıya dönüşmesi önemli bir çeviklik göstergesi. Tabii, bu şirketlerin güçlü kaslara sahip olduğunun da ifadesi.

Burcu’nun hazırladığı kapak haberinde okuyacağınız gibi, teknokentlerin bünyesindeki şirketlerin çalışmaları da Türkiye’nin doktor kalitesi ve yeni teknolojik ekipmanın yanı sıra sağlık malzemeleri alanındaki kaslarını da güçlendirecek bir özelliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Sadece teknokentler mi? Cuma sabahı Antakya Gazetesi’nde okuduğum bir haber beni hem sevindirdi hem de umudumu artırdı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da sosyal medya hesaplarında paylaştığı bu habere göre, Hatay’ın Defne ilçesindeki Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri AR-GE atölyelerinde solunum cihazı üretildi. Nurullah Sarı hocam, sizi, ekibinizi ve katkı sağlayan öğrencilerinizi kutluyor ve alkışlıyorum.

Küçük bir not: Koronavirüse karşı bilgi platformunu da bir yıl önce öyküsüne Ekonomist’te yer verdiğimiz KOBİL’in kurucusu İsmet Koyun kuruyor. İç sayfalarda haberini okuyacağınız ‘TraceCORONA’yı Türkiye’ye mutlaka taşımamız gerektiğine inanıyorum.

Sağlıkla kalın…