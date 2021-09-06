Geçen hafta içinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayan bu yılın ikinci çeyrek dönemine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7’lik bir büyüme sergiledi.

Geçen yıl ikinci çeyrekte pandeminin patlak vermesi ve ekonominin kapanmasıyla birlikte Türkiye’nin yüzde 10,4 küçüldüğünü de hatırlatalım.

Maalesef ikinci çeyrekteki bu büyüme, sabit gelirli vatandaşa yansımadı. Yapılan hesaplara göre bu dönemde ücretlilerin milli gelirden aydığı pay 4,1 puan birden azalarak yüzde 32,9 seviyesine geriledi.

Aslında bu konu siyasilerin de gündeminde. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın gelir dağılımını düzeltecek büyümeyi sürekli kılmaz istediklerini açıklaması dikkat çekici. Bakan Elvan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için ‘düşük enflasyon, kur istikrarı ve öngörülebilirlik’ vurgusu yaptı.

İş dünyası da büyümenin sürdürülebilir kılınması için yatırım ortamına desteklerin devam etmesi gerektiği değerlendirmesini yaptı.

Yatırım bankalarının ekonomistlerinin yaptıkları analizlere bakıldığında 2021 büyümesine yönelik tahminlerin de yukarı yönlü revize edilmekte olduğunu görüyoruz. Yıllık bazda yüzde 9-10 seviyelerinde büyüme tahmini yapan ekonomistler var.

Tabii Bakan Elvan’ın ve iş dünyasının vurgu yaptığı gibi bu büyümenin gelir dağılımını da düzeltecek şekilde evrilmesi gerekiyor. Çünkü sabit gelirli vatandaşlar, yaşanan büyüme sürecinden pozitif yönde etkilenemiyor.

Bu hafta ise kapak haberimizde pandemi sürecinde 10 önemli sektörü mercek altına aldık.

Nasıl bir performans sergilediklerini analiz ettik. Tabii bu sektörlerin projeksiyonlarını da analiz ettik. Kapak haberimizde okuyacağınız üzere inşaat, turizm, otomotiv gibi sektörler, maalesef pandemi sürecinden ağır yara aldılar.

Gıda, bilişim, hazır giyim, makine gibi sektörler ise kriz döneminden kârlı çıktı. Pandeminin yaralarını sarmakta olan ana sektörler, 2021 yılını güçlü büyümelerle tamamlayarak 2022 vizyonunda bu büyüme trendini devam ettirmeyi hedefliyor.

Bu süreci hep beraber yaşayarak göreceğiz.

Ancak başta da dediğimiz gibi yaşanan büyüme trendi vatandaşa ne ölçüde yansıyacak, GSMH’den aldıkları pay azalmaya devam mı edecek, yoksa bu büyümeden nasibini alacak mı?

Sağlıkla kalın…