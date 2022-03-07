Değerli okurlar,

Dünya çok kritik günlerden geçiyor. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması ile başlayan süreçte dünya, Suriye’nin ardından yeni bir büyük göç dalgası ile karşı karşıya. Kadınlar, çocuklarını alıp başka ülkelere kaçarken, Ukraynalı erkekler ülkelerini savunmaya çalışıyor.

‘Üçüncü dünya savaşı’ söylemleri yakından izleniyor. Her iki ülke ile de siyasi ve ekonomik bağları olan Türkiye, şu aşamada tarafsız kalma eğiliminde. Ancak bu savaşın her şekilde Türkiye’yi de etkilemekte olduğunu görüyoruz.

Umarız, kısa sürede müzakerelerden bir sonuç çıkar ve bu savaş son bulur. Bu hafta giriş haberimizde Aram arkadaşımız her iki ülkeyle ekonomik ilişkilerimizi inceleyen bir haber hazırladı. Haberi dikkatlice okumanızı öneririm.

Bu sayımızdaki kapak haberimizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle kadın iş dünyasına ayırdık. 10 yıldır, ciro bazında sıralama ile Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’sunu kapak haberimize taşıyoruz.

Çalışmayı hazırlayan arkadaşım Özlem Bay Yılmaz’a geçen hafta annesini kaybetmesi nedeniyle hem baş sağlığı diliyorum hem de hazırladığı kapak haberi için teşekkür ediyorum.

Özlem, bir taraftan annesinin sağlık sorunları ile ilgilenirken, bir aydan uzun bir süredir bu araştırma için çalışıyordu.

Kadınlarla ilgili bir diğer çalışmamız ise Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması. Ekonomist Dergisi olarak, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle 15 yıl önce bir yola çıktık.

İlk yıl 100 civarında katılımcının katıldığı yarışmaya 15 yılın sonunda 42 bin kadın girişimcinin katıldığını görüyoruz. Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 2-3’lerdeyken bugün yüzde 13’lere gelmiş. 15 yıllık sürece baktığımızda kadın girişimci ekosisteminin gelişmesine önemli bir katkı sunduğumuzu düşünüyorum.

15 yıllık süreçte, 42 bin kadın girişimciye dokunmayı başardık. Bu girişimcilerimizin çalışanları, iş ortakları ve aileleri ile birlikte önemli bir ekosisteme temas ettiğimizi söyleyebilirim.

Ancak gelinen seviyelerin de hala yeterli olmadığını, gidilecek çok yolumuz olduğunu görüyorum. Yarışmanın ödül töreniyle ilgili haberleri önümüzdeki sayımızda paylaşacağız.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de maalesef kadınlar iş dünyasında hak ettiği yerlere gelmekte zorlanıyor. Eşit haklar, ücret eşitsizliği, üst yönetimlerde cam tavan engeli, kadın girişimci oranının hala istenilen seviyelere gelmemesi gibi başlıkları sayabiliriz.

Ekonomist Dergisi olarak 10 yıl -15 yıl gibi yıllara dayanan projelerle kadının iş yaşamında daha iyi yerlere gelmesi için içerik hazırlamaya devam ediyoruz.

Biliyoruz ki ülkenin refahı için kadının ekonomideki gücü artmalı.

Son bir not: Sağlık Bakanlığı tedbirleri gevşetti ama siz yine de tedbiri elden bırakmayın.

Sağlıkla kalın…