18 Şubat’ta gözler TC Merkez Bankası’na çevrildi. Beklenti, faizin yüzde 17 seviyelerinde tutulmaya devam edileceği yönündeydi. Bu beklenti gerçekleşti. Naci Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası, sıkı para politikası ve mali disiplin konusunda taviz vermiyor.

TALİP YILMAZ

tyilmaz@ekonomist.com.tr

Ekonomi yönetimi faizlerin bir süre daha yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğinin işaretini veriyor. Ekonomi Bakanı Lütfi Elvan ve TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın göreve gelmeleri sonrasında uygulanan politika değişiklikleri ile birlikte dolar/TL 8,50 seviyelerinden 7,00 TL’nin altına gelmiş durumda.

Yaşanan bu süreçte altın ve döviz piyasalarında yüksek kazançlar elde eden yatırımcılar, TL varlıklara yöneldi. Politika değişikliklerinin ardından TL mevduata olan ilgi artarken, yurtiçi yerleşik yatırımcıların tersine dolarizasyon yönünde hareket ettiklerini gözlemlemeye başladık.

En son açıklanan 5 Şubat ile biten haftada yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonu 2,1 milyar dolar azaldı. Bunun yanında yabancı yatırımcıların da yılbaşından bugüne iç borçlanma senetlerinde 1,2 milyar dolar alıcı pozisyona geçtiğini gördük.

Yani politika değişiklikleri ile birlikte yatırımcıların yatırım tercihlerinde de değişiklikler görmeye başladık. Bu alternatifler arasında arazi yatırımları da var. Buradan hareketle son dönemde en çok konuşulan bölgelerden biri olan Çanakkale’yi mercek altına aldık.

Arkadaşımız Levent Gökmen Demirciler, TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin Ekonomist Dergisi’ne özel hazırladığı çalışma ile Çanakkale Köprüsü ve otoyolunun geçtiği güzergâhlardaki arazi fiyatlarını inceledi. 18 Mart 2022’de açılması hedeflenen köprü, son yıllarda bölge arazilerine önemli değerler katmış durumda. Köprü ve otoyolun geçtiği 20 bölgedeki arazi fiyatlarındaki değişimi, kapak haberimizin tablolarında bulabilirsiniz.

Yine haberimizin detaylarında bundan sonra potansiyeli olan bölgelerle ilgili uzman görüşlerini de inceleyebilirsiniz.

Kapak haberimizin yanında dikkat çekmek istediğim bir diğer konu ise yeşil ekonomi.

Bilindiği üzere Avrupa Birliği’nin karbon emisyonunu sıfırlamak üzere başlattığı Yeşil Mutabakat programı kapsamında 2022’de yeni vergiler geliyor.

En büyük ihracat pazarımız olan AB’de yaşanan bu gelişmeler, Türk iş dünyasının hazırlıklarını da hızlandırmış durumda. Şirketlerimiz karbon emisyon oranlarını azaltma adına önemli çalışmalarda bulunuyor. Sibel Atik arkadaşımın hazırladığı haberde 40 şirketin ne gibi çalışmalar yürüttüklerini bulacaksınız.

Sağlıkla kalın…