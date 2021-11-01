Geçen sayımızdaki editör yazımın başlığını hatırlatmak istiyorum: ‘Kışa hazırlık yapmak’. Game of Thrones dizisindeki “Winter is Coming” (Kış Geliyor) repliğini hatırlatıp 2018 yılında Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan dönemin başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in uyarılarına yer vermiştim.

‘Kışa hazırlık yaptınız mı?’ diye sormuştum. Ancak kış çok erken ve sert şekilde kendisini hissettirmiş görünüyor. TC Merkez Bankası, dünyada enflasyon baskılarıyla birlikte faiz artırma eğilimleri varken, politika faizini 200 baz puan indirdi.

Bu yetmezmiş gibi 10 ülkenin büyükelçilerinin açıklamalarından kaynaklanan bir siyasi krizin eşiğinden dönüldü. Tabii piyasalar alt üst oldu. Dolar, altın yeni zirveler gördü. TL, dolar karşısında bu yılın en kötü performans gösteren para birimlerinden biri oldu.

Peki bu durum, ihracata yarayacak mı? İhracatımız büyük bir atılım mı sergileyecek? İhracatçımız bu durumdan memnun mu? Geçen hafta EVSİD Başkanı Talha Özger’in davetlisi olarak Anadolu’da sanayinin kalbi olarak tanımlanabilecek bir şehirde, Kayseri’deydim.

Kayseri’de Organize Sanayi’de ve Serbest Bölge’de iş insanları ile konuşma fırsatı buldum. Aldığım temel izlenim, onlar da bu durumdan rahatsız. Kurdaki ani hareketlerden ziyade temel beklentileri fiyat istikrarı.

Yüzde 90’ın üzerinde ihracat yapan 2 binin üzerinde insanı istihdam eden bir sanayicimiz, “İhracat yapıyoruz ama işçilik hariç önemli girdilerimiz hepsi döviz bazında. Sattığımız malın ardından hammaddeyi yerine koymakta zorlanıyoruz” diyor.

Yine İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın enflasyon-kur-faiz göstergelerindeki değişimler nedeniyle geleceğe yönelik öngörü yapmakta zorlandıklarına dikkat çekmesi ve 20 yılda elde edilen kazanımlardan vazgeçilmemesi uyarısı dikkat çekiciydi.

Bahçıvan, yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası’nın politikalarını da eleştirdi. İş dünyasının bu uyarılarını, ekonomi yönetiminin dikkate almasını umuyorum.

Evet, Ekonomist’in bu sayısını “Yeşil Ekonomi” konusuna ayırdık. Özel bir sayı hazırladık. Ne gibi hazırlıklar yapıldığını ya da yapılması gerektiğini iş dünyası ile birlikte masaya yatırdık. Şirketlerin bu kapsamda neler yaptığını araştırdık.

Kayseri’de de ihracat ağırlıklı iş yapan bu sanayicilerimiz ile “Yeşil Mutabakat” konusunu konuştuk. Anadolu da bu işin farkında. Özellikle Avrupa ile iş yapan şirketler, Yeşil Mutabakat kapsamında hazırlıklarını yapıyor. Ama yeterli mi? Daha gidilecek çok yol var.

Sağlıkla kalın…