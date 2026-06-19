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Hayvancılıkta maliyeti düşüren destek: Ordu’da hasat başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce hayvancılık sektörüne yönelik sağlanan 5'li karışım kaba yem tohumu desteği, üreticilerin yem maliyetlerini düşürürken, et kalitesi ve süt veriminin artmasına katkı sağlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hayvancılıkta maliyeti düşüren destek: Ordu’da hasat başladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in ‘nitelikli tarım' projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulama çerçevesinde üreticilere yem bezelyesi, yulaf, Macar fiği, kılçıksız buğday ve tritikaleden oluşan 5'li karışım kaba yem ile regras tohumu desteği verildi. 

1 Üreticilerden yoğun ilgi gördü

Üreticilerden yoğun ilgi gördü

Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik destekleri kapsamında dağıtılan tohumlar, üreticilerden yoğun ilgi gördü. 

2 Et kalitesi ve süt veriminde artış sağlandı

Et kalitesi ve süt veriminde artış sağlandı

Özellikle fındık bahçeleri ve tarım arazilerine ekilen yem bitkilerinin hasadına başlayan besiciler, uygulamanın yem giderlerini azaltmasının yanı sıra et kalitesi ve süt veriminde de artış sağladığını belirtti.

3 Belediyeye teşekkür ettiler

Belediyeye teşekkür ettiler

Altınordu ilçesi Günören Mahallesi'nde keçi yetiştiriciliği yapan Faruk Bulduk ve Kadir Tomakin, temin ettikleri karma yem tohumlarının hem fındık altlarında hem de bahçelerde verimli sonuç verdiğini ifade etti. Besiciler, keçilerin yem bitkilerini tüketmeye başlamasının ardından süt veriminde ve kalitesinde artış gözlemlediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

4 Yem maliyetini önemli ölçüde azaltıyor

Yem maliyetini önemli ölçüde azaltıyor

Ünye ilçesinde büyükbaş hayvancılığı yapan Dursun Görgülü ise, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı tohum desteklerinin yem maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını söyledi. Hayvanların yem bitkilerini severek tükettiğini kaydeden Görgülü, verilen desteklerin önemli katkı sunduğunu ifade etti.
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