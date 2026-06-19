Hayvancılıkta maliyeti düşüren destek: Ordu’da hasat başladı

Altınordu ilçesi Günören Mahallesi'nde keçi yetiştiriciliği yapan Faruk Bulduk ve Kadir Tomakin, temin ettikleri karma yem tohumlarının hem fındık altlarında hem de bahçelerde verimli sonuç verdiğini ifade etti. Besiciler, keçilerin yem bitkilerini tüketmeye başlamasının ardından süt veriminde ve kalitesinde artış gözlemlediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.