Şeftali fiyatları 1 günde yarıya düştü: İşte nedeni...

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden biri olan Çivril'de hasat devam ederken, alım fiyatlarında yaşanan sert düşüş üreticiyi ekonomik olarak çıkmaza soktu.
Hasadın ilk günlerinde kilogramı 30 liradan alıcı bulan şeftali, bazı tüccarların ihracattaki belirsizlikleri gerekçe göstererek alımları azaltacaklarını açıklamasının ardından 15 liraya kadar düştü.
Üreticiler, kilogram başına üretim maliyetinin yaklaşık 22 lira olduğunu belirterek mevcut fiyatlarla satış yapmaları halinde zarar ettiklerini söyledi. Geçen yıl zirai don nedeniyle ürünün az olmasıyla fiyatların 80 liraya kadar çıktığını hatırlatan çiftçiler, bu yıl yüksek rekolteye rağmen emeğinin karşılığını alamadıklarını ifade etti.
Çivril'de meyve hali ve güçlü bir üretici birliğinin bulunmamasının üreticiyi tüccar karşısında zayıf bıraktığını dile getiren çiftçiler, ürünlerini gerçek değerinde satabilecekleri bir sistem kurulmasını istedi.
Düşük fiyatların sadece bu sezonu değil, gelecek yıllardaki üretimi de tehdit ettiğini belirten üreticiler, sürdürülebilir tarım politikaları ve üreticiyi koruyacak pazarlama mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep etti.